Le Festival Cinergie revient deux fois cette année

Le Festival Cinergie offre la possibilité aux élèves de visionner quatre films gratuitement en fonction de leur âge.

Parmi les films proposés, on retrouve le dessin animé Pachamama qui se déroule dans la Cordillère des Andes et La fameuse invasion des ours en Sicile qui dépeint l’enlèvement de Tonio, le fils du roi des ours, par des chasseurs dans les montagnes de Sicile.

Des dossiers pédagogiques et des dossiers de presse seront aussi partagés dans les écoles afin de permettre aux enseignants d’avoir des discussions avec leurs élèves autour du film.

Cependant le Festival Cinergie n’oublie pas les plus grands cette année.

Il reviendra pour sa 17e édition au mois de mai en mode hybride et sera ouvert au grand public.

Selon la directrice du festival Cinergie, Corinne Dourlent, cet événement se tient à deux volets pour mieux répondre aux besoins des écoles.

« C'est plus facile d'avoir les écoles [maintenant] qu'en octobre, où ils viennent d'arriver. Les enseignants, ils en ont déjà plein les bras. Donc, on reprend. Exceptionnellement, il y aura deux festivals pendant l'année scolaire. La 17e édition sera du 24 au 29 mai, en formule hybride. » — Une citation de Corinne Dourlent, directrice du festival Cinergie

Pour sa 17e édition, ouverte au grand public en mai, le Festival Cinergie propose aux amoureux du cinéma francophone des documentaires, des drames, des comédies, de la romance, des thrillers, ainsi que des longs et des courts métrages.

Ces films seront disponibles en ligne sur le site web d’Unis TV ou pourront être visionnés au cinéma Roxy à Saskatoon.

Avec les informations de Raphaële Frigon