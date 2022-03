La grève des ambulanciers paramédicaux reprend mercredi dans la région

Le Tribunal administratif du travail (TAT) vient d'ailleurs d'approuver une nouvelle liste de services essentiels pour une grève qui reprendra mercredi partout au Québec.

Dans la région, les ambulanciers paramédicaux couvrant le secteur Chibougamau-Chapais et le secteur sud du Lac-Saint-Jean, de Normandin à Alma, sont touchés par cette grève, tout comme, au Saguenay, ceux d'Ambulances Chicoutimi.

Le président du Syndicat des paramédics du Saguenay−Lac-Saint-Jean-Nord (FSSS-CSN), Jean-Daniel Tremblay, explique qu'il fallait suspendre la grève du zèle entamée en juillet dernier pour accentuer les moyens de pression.

On se bat en fin de compte pour améliorer le service à la population et on dirait qu’on est les seuls qui veulent que le service à la population soit meilleur. Le gouvernement fait la sourde oreille, il ne veut pas investir dans le milieu. Malheureusement, si ça continue, on va se ramasser un petit peu comme les infirmières, où il va y avoir tellement un manque de personnel qu’il y aura des bris de service réguliers, je pourrais même dire, quotidiens. C’est la population qui va en souffrir le plus , a-t-il dénoncé.

Jean-Daniel Tremblay précise que les moyens de pression autorisés par le Tribunal administratif du travail TAT forceront des dizaines d'employés-cadres à effectuer quatre heures d'ambulance par semaine, surtout à Montréal et Québec où se trouvent les grandes entreprises.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les ambulanciers paramédicaux sont toujours mécontents des horaires de factions encore utilisés à Lac-Bouchette et L'Anse-Saint-Jean. Outre des hausses salariales de cinq à six dollars de l'heure, ils réclament des congés pour traumatismes et une cinquième semaine de vacances après 15 ans d'ancienneté.