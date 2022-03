Un troupeau de wapitis donne de l’espoir pour leur survie dans le Grand Vancouver

Une vidéo aérienne prise par le pilote d'hélicoptère Ralph van Woerden montre un petit troupeau de wapitis traversant la rivière.

C’est seulement la deuxième fois que lui et son fils, également pilote, voient ces animaux en pleine nature. Nous aimons la nature, alors nous recherchons toujours des choses passionnantes à voir.

Les wapitis qui vivent dans le Grand Vancouver font partie de la sous-espèce de wapitis de Roosevelt, une espèce presque éteinte dans la région en raison d'une chasse intensive au début des années 1900.

Selon un rapport du gouvernement provincial datant de 2015, le wapiti de Roosevelt joue un rôle écologique important dans les écosystèmes côtiers de la Colombie-Britannique.

Certaines espèces de wapitis ont été progressivement réintroduites sur la côte Sunshine, dans les régions de la péninsule de Sechelt et de Powell River, dans les années 1980 et 1990. Cela faisait partie d'une relocalisation depuis l'île de Vancouver, où ils étaient encore présents en nombre important.

En 2005, 23 wapitis ont été déplacés vers la région supérieure de la rivière Pitt depuis la péninsule de Sechelt. Par la suite, leur population a augmenté.

« J'ai entendu dire qu'ils étaient chassés ou braconnés, j'espère qu'ils seront laissés seuls et qu'ils pourront grandir de plus en plus. »