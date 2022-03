Affaire Carpentier : Geneviève Guilbault renvoie la balle à la SQ

Cinq jours après les révélations d’Enquête au sujet de l’affaire Carpentier, la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a admis mardi que le reportage soulevait des questions « évidentes » et « importantes » sur l’opération de recherche et a enjoint la Sûreté du Québec de se « rendre disponible » afin d’y répondre.

Talonnée par l’opposition, Geneviève Guilbault a esquivé un barrage de questions sur le sujet, renvoyant plutôt la balle au corps de police provinciale, qui est finalement sorti de son mutisme, mardi.

Je réponds à la partie des questions qui concernent la responsabilité gouvernementale, mais la Sûreté du Québec SQ est la mieux placée pour répondre de tout ce qui touche l'organisation du travail, la structure d'enquête, les techniques d'enquête, etc. a-t-elle répondu au député Jean Rousselle, le porte-parole du Parti libéral en matière de sécurité routière.

De son côté, la Sûreté du Québec n’a pas voulu commenter les ratés de l’opération de recherche mis en lumière par le reportage d’Enquête, parce qu’elle estime s’être déjà expliquée sur le sujet au cours de l’enquête de la coroner Sophie Régnière et parce qu’il y a toujours possibilité de poursuites judiciaires dans ce dossier.

Malgré l’abolition de ses unités d’urgence permanentes en 2019, le corps de police maintient toutefois pouvoir assurer la sécurité du public sur l’entièreté du territoire québécois .

En aucun temps, on va me faire dire qu’il manque de monde à la Sûreté du Québec pour réaliser les missions qu’on a à réaliser. Tous les dossiers sont différents les uns des autres et évoluent dans le temps, selon différents paramètres, que ce soit les informations qu'on trouve sur les lieux, les informations du public, les informations qu’on reçoit des familles, l’apport de nos spécialistes , a estimé le directeur des communications Patrice Cardinal.

Le porte-parole de la Sûreté du Québec a toutefois admis que ces mêmes effectifs se retrouvent parfois réduits à certaines périodes névralgiques de l’année.

« Bien sûr qu’il y a des périodes dans l’année, les périodes estivales, qui font en sorte qu’il y a peut-être un peu moins de gens disponibles. » — Une citation de Patrice Cardinal, directeur des communications de la Sûreté du Québec

Deux séances de débreffages — une opérationnelle et l’autre exécutive — ont suivi l’opération de recherche des Carpentier. Des leçons en ont été tirées, affirme Patrice Cardinal. Depuis, et après avoir été interpellée par Radio-Canada, la Sûreté du Québec a affiché un troisième coordonnateur de recherche. Un plan d’opération de recherche datant des années 70 est également en phase d’être révisé.

Au cours de l’évolution de la mise en place de la nouvelle structure, il y a eu des modifications au niveau des décisions, dont une dans la dernière année et demie, où à l'origine, la DMU [Direction des mesures d'urgence] et la sécurité routière étaient sous la même direction. On a pris la décision de scinder ces deux directions-là pour assurer la pleine responsabilité de nos deux mandats, parce que, quand on tombait en mesure d'urgence, le processus décisionnel en matière de sécurité routière était mis de côté , a fait savoir le directeur des communications de la Sûreté du Québec SQ .

Le rapport de la coroner Sophie Régnière sur les événements de Saint-Apollinaire ne fait pas mention de l’opération de recherche ou de la réforme qui l’a précédée. La Sûreté du Québec juge néanmoins le rapport satisfaisant. Je pense qu’elle a réalisé l’enquête qu’elle devait faire , a laissé tomber Patrice Cardinal.

Ces pièces manquantes, soulevées par le reportage d’Enquête, ont été portées à la connaissance du Bureau du coroner, qui en fera l’analyse.

« Le Bureau du coroner prend acte des questionnements suscités à la suite de la diffusion du reportage de l’émission Enquête concernant le dossier Carpentier. Nous analyserons avec attention ces questionnements et allégations et nous nous positionnerons prochainement quant à la conduite à tenir dans les circonstances. » — Une citation de Bureau du coroner

Enquête publique demandée

Les porte-parole de l’opposition en matière sécurité publique à l’Assemblée nationale Jean Rousselle (PLQ) et Sol Zanetti (QS) demandent pour leur part une enquête publique sur la question afin de faire toute la lumière sur les circonstances ayant entouré l’opération de recherche des petites Carpentier. Une demande que la ministre Geneviève Guilbault a refusée.

Il y en a eu, des enquêtes, il y a trois des rapports de coroners publics, avec des recommandations publiques, des rapports de 12 pages avec l’entièreté du détail des causes des circonstances des décès. [...] Les détails sont là-dedans. L’important, c’est les suites qu’on va donner aux recommandations , a-t-elle fait savoir, ajoutant qu’elle travaillait déjà de concert avec la Sûreté du Québec SQ et aurait une annonce à faire sous peu.

Le député solidaire ne s’explique pas cette fin de non-recevoir de la ministre de la Sécurité publique.

Cafouillage logistique, manque de préparation, désorganisation des équipes sur le terrain : la liste des erreurs commises est longue, et toute la lumière n’a pas été faite sur les ratés de cette opération. On ne peut pas revenir dans le temps, on ne peut pas changer ce qui s’est passé, mais on peut éviter d’autres drames. Je demande à la ministre de revenir sur sa décision et de commander une enquête publique , a déclaré Sol Zanetti.

Du côté de la Sûreté du Québec, on souhaite que le public sache que tout policier souhaite la meilleure finalité possible, lors d’opérations de recherche.

Tous les policiers avaient cet objectif-là , a assuré le directeur des communications Patrice Cardinal.

