L’appui pour les restrictions serait plus faible en Alberta que dans le reste du pays

À titre de comparaison, à l’échelle du pays, environ deux tiers des répondants disent qu’ils soutiennent toujours ces mêmes mesures. Dans les provinces de l'Atlantique, le taux d’appuis tourne même autour de 70 %.

Les répondants albertains étaient tout de même majoritairement (60 %) en accord avec l’obligation de porter le masque dans les lieux publics intérieurs, même si cette mesure n’est plus en vigueur dans leur province.

Encore une fois, cependant, ce chiffre est le plus bas au pays. À l’échelle nationale, 73 % des répondants sont en faveur de cette mesure, avec des taux d’appuis particulièrement élevés en Colombie-Britannique et en Atlantique.

Méthodologie Ce sondage a été effectué entre le 1er et le 4 mars, auprès de 2550 Canadiens membres du forum d’Angus Reid, dont 256 Albertains. Les répondants ont été choisis de façon non aléatoire. Une marge d’erreur ne peut être calculée sur un échantillon non probabiliste comme celui-ci.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Une forte polarisation chez les répondants albertains

La présidente de l’Institut Angus Reid, Shachi Kurl, remarque toutefois que les données récoltées en Alberta suggèrent que le sujet des restrictions y est particulièrement polarisant.

Ainsi, la proportion de répondants albertains qui trouvent que les restrictions ont été abolies trop lentement est la plus élevée au pays, tout juste au-dessus du Québec, qui a pourtant eu des restrictions plus sévères plus longtemps.

Par contre, la proportion de répondants albertains qui trouvent que les restrictions ont été abolies trop vite est elle aussi au-dessus de la moyenne canadienne.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L’ambiance est plus explosive. Les gens se sont échauffés davantage que dans n’importe quelle autre partie du pays , dit Shachi Kurl. On le voit dans l’intensité de leurs "oui" et de leurs "non" aux questions sur le maintien ou la levée des restrictions et même dans ce qu’ils prévoient faire une fois que les restrictions ont disparu.

Bilan du 15 mars

Mardi, l’Alberta recensait 459 nouveaux cas de COVID-19 confirmés par PCR, sur un total de 1839 tests. Autrement dit, un test sur quatre était positif.

Le nombre d’hospitalisations, qui était à la baisse dans les dernières semaines, a connu une légère hausse dans les dernières 24 heures, pour atteindre 1001, mardi. Parmi ces patients, 70 se trouvent aux soins intensifs.

Quatre décès se sont par ailleurs ajoutés au bilan, qui s’élève maintenant à 4026.

Avec des informations de Bob Easton.