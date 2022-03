Une semaine de relâche bien différente en Ontario

Cette année, les enfants peuvent donc aller au musée, jouer à l’extérieur et aller au restaurant sans se soucier de la capacité maximale de celui-ci.

En 2021, le gouvernement ontarien avait reporté la semaine de relâche de quelque 2 millions d'élèves au 12 avril, et elle s’était déroulée en plein confinement en plein cœur de la troisième vague de la pandémie de COVID-19.

Cette année, les jeunes peuvent visiter le Musée des beaux-arts du Canada. Photo : Radio-Canada

Évidemment, Tourisme Ottawa se réjouit particulièrement du fait que les familles jouissent d’un plus grand nombre d’options que l’année dernière, d’autant plus que les semaines de relâche servent, en quelque sorte, de catalyseur pour lancer la saison touristique.

La vice-présidente du développement de la destination chez Tourisme Ottawa, Catherine Callary, admet qu’il est difficile d’avoir des cibles spécifiques en matière d’achalandage et d’activités touristiques.

On a eu un début d’année [2022] difficile, avec toutes les fermetures [causées par la propagation] d’Omicron. Mais pendant la semaine de relâche, on a toujours des familles qui désirent explorer la ville et vivre de belles expériences avec leurs enfants. On a de belles options, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

Catherine Callary, vice-présidente du développement de la destination chez Tourisme Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Lafrenière

Catherine Callary croit également que les Ontariens pourraient être davantage enclins à visiter leur propre province, puisque le gouvernement offre un crédit d’impôt à ceux qui prennent des vacances dans la province.

Des bénéfices en Outaouais

Du côté québécois de la rivière des Outaouais, la semaine de relâche ontarienne apporte son lot de bénéfices à la région, notamment grâce aux skieurs et aux planchistes qui profitent des dernières semaines de la saison pour dévaler les pentes.

C’est vraiment achalandé pour nous. C’est plus achalandé que pendant la relâche québécoise. En plus, cette semaine, la température est super belle , a résumé Erin Boucher, directrice adjointe et marketing du Camp Fortune.

En guise de comparaison, elle a fait savoir que lors d’un mardi normal , il y a 500 personnes sur les pistes, tandis que mardi, il y en avait 1500.

Avec les informations de Catherine Morasse et d’Emmanuelle Poisson