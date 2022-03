Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or s’associe avec les Canadiens de Montréal

Une série d'activités sont prévues du 21 au 25 mars, dont le retour de la Marche Gabriel-Commanda, après deux ans d'absence.

L'ancien hockeyeur Georges Laraque sera la voix du Club de hockey canadien pour faire la promotion de l'événement.

Le Centre d'amitié autochtone de Val-d’Or espère que ce partenariat de prestige permettra de mettre en lumière la lutte contre le racisme dans le sport.

On a récemment vu dans les médias plusieurs histoires de racisme avec de jeunes joueurs de hockey notamment, rappelle la directrice générale Édith Cloutier. C’est une réalité qui est davantage dénoncée de nos jours. Il y a une prise de conscience et une sensibilisation pour le monde du sport en général. Des modèles avec le prestige des Canadiens peuvent faire transcender ce message.

L'ancien joueur des Canadiens de Montréal, Georges Laraque, a aussi participé à la conférence de presse. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Avant la pandémie, la Marche Gabriel-Commanda attirait près de 1000 personnes par année dans les rues du centre-ville de Val-d'Or. Édith Cloutier croit que le contexte actuel est propice pour le retour de cet événement rassembleur, le jeudi 24 mars.

C’est devenu un classique inscrit au calendrier des gens de Val-d’Or, affirme-t-elle. C’est un grand moment de célébration et de solidarité. On sait que les gens ont envie de se rassembler, de donner du sens à tout ce qu’on vit, avec la pandémie et maintenant la guerre. On va rejoindre les gens dans un souci de bienveillance.

La 22e Semaine d'actions contre le racisme se déroulera du 21 au 25 mars. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Plusieurs activités de rencontres et d'échanges figurent aussi au programme de cette Semaine d'action contre le racisme, notamment dans les écoles, au Cégep et à l'UQAT.

Le réseau DIALOG organise notamment un colloque le mercredi 23 mars, sous le thème De la réconciliation à l’action , en présence d’intervenants des services publics, du monde des affaires, du milieu académique et des communautés autochtones.

La Ville de Val-d’Or dévoilera aussi le bilan de son premier plan de lutte au racisme et à la discrimination.