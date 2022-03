Un autre soir de première pour André Tourigny

Tout vient à point à qui sait attendre. Après un début de saison difficile - les Coyotes sont 30e au classement général (sur 32 équipes) - les choses tendent à se replacer pour la formation de l'Arizona. L'équipe s'amène à Montréal sur une séquence victorieuse.

« Lors de nos dix premiers matchs, on jouait contre des équipes invaincues, des grosses formations qui nous battaient souvent par un but seulement. C’était un calendrier difficile. Quand on a réussi à gagner notre premier match, ça a été un déclic. On a été meilleur de jour en jour et depuis janvier, on se bat avec acharnement. Les gars ont du fun à jouer et ils veulent gagner. » — Une citation de André Tourigny, entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona

Au cours de cette séquence, l'équipe a connu deux victoires face aux Sénateurs d'Ottawa. Deux gains spéciaux pour Tourigny puisque sa famille habite toujours la capitale nationale.

Devant les siens

Ils étaient nombreux à vouloir le saluer, lundi soir, à Ottawa où son équipe l'a emporté 5-3. Au Centre Bell, ils seront nombreux de la Mauricie et du Centre-du-Québec à venir l'encourager.

« Ma mère va être dans les estrades, ma sœur, ma tante et mes chums. C’est spécial… J’ai aussi une pensée pour mon entraîneur adjoint, Mario Duhamel, pour lui aussi ça va être sa première partie derrière le banc au Centre Bell. Ce sera un beau moment. » — Une citation de André Tourigny

Plusieurs membres de sa famille lui ont rendu visite à Glendale depuis le début de la saison, mais rien n’égalera à leurs yeux cette soirée.

Les proches d'André Tourigny sont impatients de voir le Nicolétain à l'œuvre mardi soir. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Pour eux, les Canadiens… ça veut dire beaucoup. C’est ce qui me touche le plus… de voir la fierté qu’éprouvent les gens que j’aime lorsqu’ils parlent de ce match que je vais diriger contre le Canadien. Ça fait un velours. , admet l'entraîneur-chef.

Sa mère sera présente et son père écoutera le match depuis son domicile de Nicolet en raison de sa santé précaire.

« André réalise un rêve aujourd'hui. Ça n’a pas toujours été facile pour se rendre là, mais pour nous c'est une fierté de voir tout ce qu'il a traversé pour enfin atteindre son objectif. Ce soir, je viens voir mon fils. Quand je veux voir l’entraîneur, je le regarde à la télévision. » — Une citation de Denise Tourigny, mère d'André Tourigny

Ils sont des modèles pour moi. Tout mon leadership vient d’eux. Ma mère commence à sourire avant même de se réveiller le matin. Elle est toujours de bonne humeur. C’est quelque chose que j'essaye d’amener tous les jours. On a un mauvais match? Ok, le lendemain on va arriver au bureau avec de l’énergie et un sourire. Mon père, c’est le calme. J’étais impulsif, mais maintenant, je suis capable de me calmer, laisser aller les choses et voir le lendemain… ça c’est mon père. Ce sont des modèles pour moi. De pouvoir diriger ici ce soir et qu’ils voient ça… c’est hot. , confie le Nicolétain.

Le duel sera particulièrement intéressant pour les Centricois. Samuel Bécancour, de Bécancour, pourrait être le gardien partant des Canadiens.

Alors qui l'emportera ce soir? Nicolet ou Bécancour?