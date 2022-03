Un mélange attendu de neige et de pluie complique la vie des cols bleus d’Alma

La neige et la pluie prévues au cours des prochains jours à Alma entraînent les employés municipaux dans une véritable course contre la montre, alors qu’ils tenteront de dégager le plus grand nombre de puisards possiblement problématiques d’ici jeudi soir.

Le redoux prévu dans les prochains jours pourrait causer des inondations si les puisards demeurent obstrués.

Selon MétéoMédia, Alma pourrait recevoir cinq centimètres de neige, et un peu de pluie, mercredi et de 10 à 15 millimètres de pluie jeudi.

On s’attend d’avoir au moins 50 % des opérations faites d’ici jeudi soir. Sauf que là, on pallie tout ce qu’on ne peut pas faire en faisant des opérations plus ciblées. Ça veut dire qu’au lieu de ramasser la neige dans toute la rue, on va procéder à l’ouverture ciblée des puisards qui sont problématiques , a expliqué Dave Bouchard, coordonnateur au transport routier pour la Ville d'Alma.

L'hiver a donné bien des maux de tête aux employés des travaux publics de la région, dont ceux d'Alma.

C’est dans les quartiers qu'il y a un peu plus de problématiques au niveau de la circulation, mais ce n’est pas des problèmes majeurs qu'on rencontre présentement , a poursuivi Dave Bouchard.

Les importantes accumulations de neige ont causé des retards dans le déneigement des routes, des trottoirs et des bornes-fontaines et le ramassage de la neige.

Il y a des secteurs où autrefois, la neige était ramassée. Cette fois-là, ça va être soufflé de façon latérale sur les terrains des gens. C’est un hiver exceptionnel, donc il faut s’attendre à des changements , a enchaîné le conseiller municipal Frédéric Tremblay, qui est également président du Comité des travaux publics.

Le froid mordant a aussi fait grimper le nombre de bris d'aqueduc cette année.

On a à peu près 28 bris cette année. On est rendu au mois de mars, comparativement à 2019 où on avait eu un hiver assez rude aussi. On en avait 28 vers le mois de mai , a chiffré Frédéric Blackburn, directeur adjoint du Service des travaux publics.

Pour faire face aux aléas de la météo, les employés municipaux peuvent cumuler jusqu'à 20 heures supplémentaires par semaine. L'hiver pourrait donc coûter jusqu'à 900 000 $ à la Ville. Frédéric Tremblay admet que le nombre de plaintes quant au déneigement a augmenté cette année. Il demande aux citoyens d'être compréhensifs.

Il faut vraiment prendre conscience que les circonstances sont exceptionnelles, qu’on fait le maximum, qu’on fait au mieux et aussi que nos opérateurs, ce sont des humains. Il faut utiliser nos ressources adéquatement, faire en sorte de ne pas les brûler pour être capable d’avoir le plus de personnes sur le terrain , a-t-il exposé.

La station météorologique de l'aéroport de Roberval a calculé 238 centimètres de neige cet hiver, comparativement à 349 pour celle de Bagotville.

