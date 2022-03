La pandémie se fait encore sentir chez Vitalité, mais les services reprennent peu à peu

La présidente-directrice générale de Vitalité, Dre France Desrosiers, a souligné mardi, lors d’une réunion publique, les défis qu’a causés la pandémie sur les ressources humaines.

La Dre France Desrosiers, PDG du Réseau de santé Vitalité (archives) Photo : Radio-Canada

Le Réseau a tenu compte du fait qu’un nombre important de travailleurs de la santé ont dû être retirés du travail en raison du virus à un moment ou à un autre. Le redéploiement rapide et efficace des ressources a permis d’assurer les services essentiels et de faire face à l’augmentation rapide du nombre de patients hospitalisés atteints de la COVID-19 , explique-t-elle.

Le Nouveau-Brunswick a levé toutes ses restrictions sanitaires lundi, mais certaines directives restent en place dans les hôpitaux, dont le port du masque.

La Dre Desrosiers dit que le réseau s’adapte à la levée des restrictions et que les services reprennent peu à peu.

Au quotidien on s'ajuste parce que c'est pas fini la COVID dans les hôpitaux. Le nombre d'hospitalisations est demeuré stable je dirais au courant du dernier mois. Le nombre d'absentéismes est stable aussi, mais c'est encore présent. Donc dès qu'on est capable de reprendre du service, on le reprend. Parfois, on doit revoir à la baisse et on remonte dès que c'est possible de nouveau , précise-t-elle.

Vitalité précise que les services sont presque complètement rétablis dans le secteur des prises de sang et en radiographie, malgré certains retards à rattraper.

Quant aux interventions chirurgicales, la situation n’est pas la même partout dans la province.

Dépendamment des zones, ça varie de 75 à 80 % de ce qu'on peut faire d'habitude. Des fois, il y a des zones qui sont à 100 % d'autres à 50 %. Ça varie vraiment au quotidien , souligne la Dre Desrosiers.

D’après les renseignements de Pascal Raiche-Nogue