Malgré des négociations « laborieuses », Kiev entrevoit un « compromis »

Les échanges entre les représentants russes et ukrainiens sont devenus plus constructifs , a déclaré un collaborateur du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Ihor Zhovkva, au terme d'une deuxième journée consécutive de pourparlers qui s'est déroulée par visioconférence.

Une rencontre réunissant les présidents Zelensky et Poutine sera nécessaire pour faire des progrès majeurs, a-t-il toutefois estimé.

Les représentants ukrainiens se sentent modérément optimistes , a-t-il dit, ajoutant que la Russie avait cessé de marteler ses demandes de reddition de l'Ukraine.

Un conseiller du président ukrainien, Mykhaïlo Podoliak, s'est montré prudent.

[C'est] un processus de négociation compliqué et extrêmement laborieux , a-t-il écrit sur Twitter, car il y a des contradictions profondes entre les deux parties, selon lui. Mais il y a bien sûr de la place pour un compromis , a-t-il soutenu.

La veille, il a attribué ces désaccords au fait que nous avons des systèmes politiques très différents , et a qualifié celui de la Russie d' oppression ultime de sa propre société .

Il a précisé que les pourparlers reprendraient mardi et que le travail en sous-groupes se poursuivrait pendant la pause.

La Russie a de son côté minimisé la perspective d'une solution diplomatique imminente à la guerre.

Lors d'un appel téléphonique avec le président du Conseil européen, Charles Michel, le président Vladimir Poutine a déclaré que Kiev ne fait pas preuve d'une attitude sérieuse pour trouver des solutions mutuellement acceptables .

Kiev réclame entre autres un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes, qui resserrent leur étau sur la capitale ukrainienne.

Les trois précédentes sessions de négociations s'étaient tenues aux frontières ukraino-bélarusses et polono-bélarusses.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou insisterait pour que l'Ukraine adopte un statut neutre, se démilitarise et abandonne sa demande d'adhésion à l'OTAN.

Dans une déclaration aux dirigeants européens réunis à Londres, M. Zelensky a admis qu'il se rendait compte que l'OTAN n'avait aucune intention d'intégrer son pays.

« Nous avons entendu pendant de nombreuses années parler des portes ouvertes, mais nous avons également entendu que nous ne pouvions pas entrer par ces portes. C'est la vérité, et nous devons simplement l'accepter telle qu'elle est. »

La semaine dernière, le président ukrainien a dit avoir « tempéré » sa demande d’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN il y a déjà un certain temps .

L'OTAN n'admet pas les nations ayant des conflits territoriaux qui ne sont pas réglés et est consciente de la provocation que verrait la Russie dans l'adhésion de son voisin.

M. Zelensky a déclaré à plusieurs reprises, au cours des dernières semaines, qu'il pourrait envisager un statut neutre pour son pays, mais qu'il avait besoin de solides garanties de sécurité de la part de l'Occident et de la Russie.

L'OTAN a par ailleurs annoncé la tenue d'une réunion extraordinaire au siège social de l'organisation le 24 mars à Bruxelles, en Belgique. Il y sera question des conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie , du soutien ferme de l'organisation à Kiev et du renforcement de la dissuasion et de la défense de l'OTAN face à Moscou.

La Maison-Blanche a indiqué que le président Joe Biden participerait au sommet en personne.

Les premiers ministres polonais, tchèque et slovène se sont par ailleurs rendus à Kiev, effectuant un voyage risqué par train, pour rencontrer en soirée le président Zelensky ainsi que le premier ministre ukrainien Denis Chmyhal. Leur but était d'affirmer le soutien sans équivoque de l'Union européenne (UE) à l'Ukraine, selon les termes utilisés par la Pologne.

Il s'agit de la première visite de dirigeants étrangers dans la capitale ukrainienne, désormais assiégée par les forces russes et placée sous couvre-feu, depuis le début de l'invasion russe, le 24 février.

Après la rencontre, le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a appelé l'Union européenne UE à donner très rapidement à l'Ukraine le statut de candidat . Nous essaierons d'organiser des armes défensives , a-t-il ajouté, promettant de ne jamais abandonner les Ukrainiens.

« L'Europe doit comprendre que si elle perd l'Ukraine, elle ne sera plus jamais la même. Elle ne sera plus l'Europe. Elle sera plutôt une version vaincue, humiliée et pathétique de son ancienne identité. »