Plan estival du CIUSSS : l’APTS souhaiterait participer à la recherche de solutions

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS a annoncé neuf actions pour limiter la pénurie de main-d'œuvre anticipée cet été . Le représentant national de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) en Estrie Danny Roulx admet que l’établissement de santé organise plus de rencontres avec les syndicats qu'auparavant. Il souhaiterait tout de même être plus impliqué en amont dans ce genre de décisions.

On aurait aimé que ce soit fait à l’inverse, qu’on fasse partie du processus, pour qu’on regarde les objectifs et ce qu’on peut faire pour aider à l’attraction et la rétention de personnel, et qu’on fasse un point de presse après pour montrer le travail qu’on a fait ensemble , remarque M. Roulx à la suite de l’annonce du CIUSSS mardi matin.

« Souvent, les rencontres sont plus informationnelles. On échange, mais ce n’est pas un travail commun, pour vraiment faire un échange d’idées, de nommer les situations sur le terrain. » — Une citation de Danny Roulx, représentant national de l’APTS en Estrie

Ce travail est plus important que jamais, selon lui. On voit un désengagement des membres sur le terrain, ils n’en peuvent plus des décisions répressives du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS .

Il explique par exemple que des membres ont reçu des refus de congés certains jours qu'ils souhaitaient enseigner. On a un Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS avec une mission universitaire. Comment ça se fait qu’on empêche les membres d’aller enseigner, ce qui selon nous, est une mesure hyper attractive?

Il rappelle aussi que certains départements sont stricts quant au temps de vacances estival.

« On a des membres qui nous ont dit avoir quitté pour aller travailler dans des banques et des caisses populaires, pour avoir de meilleures conditions de salaire, c’est beaucoup plus attractif du côté travail-famille, et ils ont une perspective de carrière possible. Pour nous, il y a des impacts majeurs, et nous aimerions travailler dessus. » — Une citation de Danny Roulx, représentant national de l’APTS en Estrie

Il reste également méfiant devant les prévisions d’embauche « record » du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS . L’été passé, ce qu’on a eu comme information du CIUSSS, c’est qu’ils sont allés au maximum des embauches possibles. Ils ont fait un énorme travail. De faire plus, on est quand même sceptiques, on va observer et voir si on est capables, mais on a de la misère à croire qu’on peut faire plus , souligne-t-il.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux APTS compte environ 4800 membres au CIUSSS de l’Estrie - CHUS, qui travaillent dans des secteurs diversifiés, dont les laboratoires, les soins pour les personnes âgées, les ergothérapeutes et les physiothérapeutes, ainsi que les intervenants en soins spirituels.

Avec les informations de René-Charles Quirion