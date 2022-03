La hausse des coûts affecte les apiculteurs et les producteurs de bleuets

L'inflation, la hausse du prix de l'essence et la pénurie de main-d'œuvre frappent durement les apiculteurs, forcés à augmenter le coût des ruches louées pour la pollinisation des bleuetières.

Mis à part l'augmentation du prix du sucre, l’un des principaux facteurs qui expliquent la hausse du coût des ruches louées pour polliniser les bleuetières est l’importation limitée au Canada.

L'un de nos principaux comptes de dépenses, c'est l'achat de sucre pour nourrir nos abeilles pour les préparer à l'hivernage. Il y a aussi le prix du diesel qui a fortement augmenté depuis quelques semaines en raison de la guerre en Ukraine , illustre Raphaël Vacher, propriétaire des Miels Raphaël et président des Apiculteurs et des apicultrices du Québec (AADQ).

Les producteurs de bleuets devront donc payer 25 $ de plus pour une ruche qui coûtait entre 150 $ et 175 $ l'an dernier. Les conséquences pour eux sont immenses.

Ça fait mal au budget quand le prix monte fortement, mais bon, l'engrais, le carburant, la main-d'œuvre, la machinerie : les coûts montent dans tout , constate le président du Syndicat des producteurs de bleuets du Québec (SPBQ), Nicolas Pedneault.

Malgré tout, les frais inhérents à la location des ruches au Québec sont les plus bas, si l’on compare avec le reste du Canada.

Et c'est ici où ils reçoivent les ruches les plus fortes. En réalité, il faut qu'il y ait un effet de rattrapage , ajoute Raphaël Vacher.

Raphaël Vacher est propriétaire de Miels Raphaël et président des Apiculteurs et Apicultrices du Québec (AADQ). Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le tiers des revenus des apiculteurs au Québec provient de la location des ruches pour la pollinisation.

Les ruches québécoises ne doivent pas obligatoirement demeurer au Québec et peuvent être acheminées en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Devant cette possibilité, les producteurs de bleuets sont sur le qui-vive, eux qui utilisent d’une à trois ruches pour polliniser chaque acre de bleuetières.

Il y a plusieurs producteurs de bleuets qui manquent de ruches, alors ils sont obligés de se tourner vers d'autres sources de pollinisation comme les bourdons et les mégachiles , précise Nicolas Pedneault, ajoutant que ces insectes sont moins efficaces pour la pollinisation.

L'entreprise Les Miels Raphaël fabrique des chandelles en cire d'abeilles. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Comme si les contraintes n'étaient pas assez grandes, les apiculteurs craignent de perdre plusieurs abeilles d'ici à la fin de l'hiver en raison de maladies.

On a eu différents problèmes avec les traitements, donc il y a des maladies qu'il faut vraiment traiter à l'automne et les produits qu'on utilise actuellement n'ont pas été efficaces cette année, donc ça a amené plus de varroa , renchérit l’apiculteur Raphaël Vacher.

Des représentants du Syndicat des producteurs de bleuets participeront à l'assemblée générale annuelle des Apiculteurs et des apicultrices du Québec, samedi, afin de trouver des solutions aux problèmes encourus cette année.

D'après un reportage de Laurie Gobeil