Le réseau de la santé manitobain prévoit une hausse des patients ayant la COVID-19

C’est ce qui ressort d’un plan de reprise des activités médicales publié mardi par l’organisme de santé.

Alors que le Manitoba passe à une nouvelle phase de la gestion de la pandémie, et que les restrictions en matière de santé publique sont maintenant des recommandations, on prévoit que les cas de COVID-19 augmenteront et que les admissions à l’hôpital et dans les unités de soins intensifs pourraient également augmenter , indique le document.

Soins communs Manitoba prévoit maintenir sa capacité dans les soins intensifs à 110 lits, soit 87 pour les patients adultes et 23 pour des patients qui doivent subir des soins cardiaques.

Pour réduire le poids des patients atteints de la COVID-19 sur les soins intensifs, l’organisme planifie d’administrer les traitements antiviraux et des anticorps monoclonaux aux personnes qui ont un risque élevé de vivre des conséquences graves s’ils contractent la maladie.

En date du 9 mars, le Manitoba avait dispensé 212 traitements antiviraux oraux et 502 doses d’anticorps monoclonaux, qui sont administrés par voie intraveineuse, indique le document de Soins communs Manitoba.

Ces traitements doivent être offerts très rapidement après l’apparition des symptômes, de sorte que des tests immédiats et une référence sont nécessaires pour que le traitement puisse être donné dans une période de 5 à 7 jours , précise le document.

Soins communs Manitoba poursuivra les transferts de patients dans d'autres régions pour libérer de l’espace dans le réseau de la santé.

Les transferts interrégionaux se poursuivront et pourraient augmenter au cours des prochaines semaines, car on peut s’attendre à ce que la météo soit un facteur moins limitant , indique le rapport.

Dans un communiqué, Doctors Manitoba dit accueillir positivement l’ajout de lits de soins intensifs, mais suggère à Soins communs de consulter les médecins.

La ministre de la Santé, Audrey Gordon n'avait toujours pas commenter au moment de publier ces lignes.

Mardi, 410 patients étaient hospitalisés en raison de la COVID-19, dont 97 patients aux soins intensifs, toute maladie confondue.

Reprise graduelle des services de santé

Par ailleurs, Soins communs Manitoba a dressé une liste des services médicaux qui reprendront dans ses établissements pour qu’ils retrouvent leur rythme d’avant la pandémie.

Le document indique que les chirurgies ont déjà retrouvé leur niveau d’avant la pandémie à l’Hôpital général Victoria de Winnipeg et dans plusieurs établissements des régions sanitaires de Prairie Mountain et Santé Sud.

Le retour du personnel dans les hôpitaux permettra une reprise des endoscopies à l’Hôpital Concordia de Winnipeg et plus de chirurgies cardiaques à l’Hôpital général Saint-Boniface, révèle Soins communs.

La semaine prochaine, les transplantations d’organes vont reprendre au Centre des sciences de la santé et les endoscopies pourront reprendre à l’Hôpital Seven Oaks.

Plus tard en mars, d’autres services pourront reprendre dans des hôpitaux situés dans les régions rurales du Manitoba, selon Soins communs.

Avec les informations de Bartley Kives