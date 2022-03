Les députés fédéraux de la région sur la liste noire de la Russie

Les députés bloquistes de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, et Jonquière, Mario Simard, ainsi que le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, sont dorénavant interdits de séjour sur le territoire russe, comme de nombreux membres du parlement canadien.

En entrevue à l’émission Place publique, Alexis Brunelle-Duceppe admet que cette restriction ne changera rien dans sa vie alors qu’il ne prévoyait pas voyager en Russie prochainement. C’est une sorte de médaille, dit-il. Une médaille autour du cou qui prouve que je suis du côté des Ukrainiens et contre un dictateur.

Le député de Lac-Saint-Jean est aussi interdit de séjour en Chine depuis l’année dernière, après l’adoption de sanctions par le gouvernement canadien contre Pékin en répercussion au génocide des Ouïghours.

Alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’adressait à la Chambre des communes mardi matin, le gouvernement russe a publié une liste d’exclusion de son territoire où 313 Canadiens sont inscrits.

Le premier ministre Justin Trudeau, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et la ministre de la Défense, Anita Anand, sont aussi inscrits dans cette liste.

Un discours de bravoure

Alexis Brunelle-Duceppe était présent à la Chambre des communes pendant le discours de Volodymyr Zelensky mardi midi. C’est un discours historique. On a tous eu des frissons, c’est un exemple de courage , dit-il.

« On avait devant nous un vrai leader avec du courage et de la bravoure. » — Une citation de Alexis Brunelle-Duceppe, député du Lac-Saint-Jean

Le président Zelensky a demandé dans son discours adressé aux Canadiens d’en faire plus pour aider l’Ukraine. Alexis Brunelle-Duceppe abonde dans le même sens que l’allocution de son chef Yves-François Blanchet à ce sujet.

On peut en faire plus. Si l’Ukraine nous demande de leur envoyer des armes, envoyons des armes. Pour l'accueil des réfugiés je pense qu'on peut en faire plus également , dit-il même s’il reconnaît que les partis ont mis les allégeances de côté pour faire avancer les émissions de visas.

Pour ce qui est des visas, il y a une belle preuve de collaboration entre partis , ajoute M Brunelle-Duceppe.

Un programme accéléré de traitement des visas sera opérationnel le 17 mars. Le Congrès canadien ukrainien estime qu’au moins 20 000 à 25 000 Ukrainiens pourraient demander des visas.

Le député rappelle que le Canada accueille la deuxième diaspora ukrainienne la plus importante après la Russie.

C’est normal qu’ils visent le Canada, ils ont des familles ici, soyons donc prêts pour les faire venir , conclut-il.

Selon une entrevue de Catherine Doucet