La propriétaire de la Garderie la forêt des découvertes inc. à Balmoral, Naomie Levesque Savoie fonde de grands espoirs dans le plan proposé par la province.

C’est de bonnes nouvelles pour les services de garde , lance-t-elle.

Elle croit que la réduction de moitié des frais de garde prévue d’ici la fin de l’année fera une grande différence.

On va pouvoir accueillir plus de parents […] surtout des parents à faible revenu , explique-t-elle. La capacité va être là donc on va pouvoir les accueillir puis ça sera à faible coût .

Naomie Levesque Savoie, propriétaire de la Garderie la forêt des découvertes inc. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Ouverte depuis à peine un an, la garderie privée de 82 places affiche complet depuis longtemps. Un agrandissement pour soixante places additionnelles est prévu au cours des prochains mois.

C’est certain qu’ils priorisent beaucoup les garderies à but non lucratif, sauf qu’on n’a pas été laissé de côté , affirme Naomie Levesque Savoie. Je suis contente parce que ça, c’était vraiment une grosse crainte de la plupart des garderies à but lucratif .

Soulagement pour le portefeuille

L’étudiante en sciences infirmières et mère Alana Donnelly accueille avec soulagement la baisse des frais de garde.

Ça va tellement enlever un gros poids sur les épaules pour les parents. Je sais que je ne suis probablement pas la seule aux études avec un enfant et le coût de garde , souligne-t-elle.

Alana Donnelly, maman aux études Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

« C’est tellement un haut coût puis ça ne devrait pas l’être parce que ce n’est pas du luxe d’envoyer ton enfant à la garderie. Ça devrait être primordial pour son développement. » — Une citation de Alana Donnelly

La maman aux études se croise toutefois les doigts, puisqu’elle est en attente d’une place dans cette garderie pour son bébé.

Augmentation des salaires

L’augmentation prévue des salaires des éducatrices reçoit aussi un accueil très favorable.

L’éducatrice à la Garderie la forêt des découvertes inc. Cindy Gallant se dit bien contente de cette nouvelle reconnaissance.

On a déjà la reconnaissance des parents, mais d’avoir la reconnaissance de tout le monde aussi, c’est vraiment le fun , confie-t-elle.

Cindy Gallant, éducatrice en garderie. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

« On s’est beaucoup rendu compte surtout dans le temps de COVID à quel point les services de garderie, les éducatrices, à quel point elles sont essentielle. » — Une citation de Naomie Levesque Savoie, propriétaire de la Garderie la forêt des découvertes inc.

Cindy Gallant ne voit qu’un seul bémol dans l’aide financière à venir, soit l’exclusion des enfants d’âge scolaire, une importante clientèle des garderies en après-midi.

Mais au-delà des sous, elle est heureuse que les décideurs reconnaissent finalement l’apport des services de garde au bon fonctionnement de la société.

D'après le reportage de Serge Bouchard