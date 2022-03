La cheffe de la Première Nation de Kamloops veut que le pape rencontre les survivants

Mon intention sera de confirmer son engagement de visiter le site de l’ancien pensionnat pour Autochtones où des tombes non marquées ont été découvertes, et qu'il rencontre les survivants , annonce Rosanne Casimir.

« Le fait de voir que c'est le plus grand pensionnat en taille et de le regarder à travers les yeux de ceux qui y sont allés, enfants, lui donnerait une meilleure compréhension des traumatismes de nos communautés. » — Une citation de Rosanne Casimir, cheffe de la Première Nation Tk'emlups te Secwépemc

Elle espère que la rencontre entre le pape et les survivants, si elle se produit, lorsqu'il sera au Canada, donnera l’occasion au pape d’entendre leur vérité et les impacts du rôle que l'Église catholique a joué sur tant de personnes, et de faire des pas significatifs vers des excuses significatives à l’intention des survivants.

Des gens posent des fleurs devant un monument commémoratif à la mémoire des anciens pensionnaires autochtones à Kamloops. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Une responsabilité importante

La cheffe de la Première Nation qualifie le voyage qu'elle fera au Vatican d' historique à plusieurs égards.

Une occasion comme celle-ci n’a jamais été donnée à une délégation du Canada composée d’aînés, de survivants et de jeunes.

« Je suis enthousiaste, mais en même temps, je n'arrête pas de penser à l'importance de ce voyage pour transmettre ces messages là-bas, et je ne pense pas que je pourrai vraiment me détendre avant d'avoir fini. » — Une citation de Rosanne Casimir, cheffe de la Première Nation Tk'emlups te Secwépemc

Une rencontre des membres de la Première Nation Tk'emlups te Secwépemc qui visait à préparer le déplacement a eu lieu la semaine dernière.

À la suite de cette rencontre, Rosanne Casimir presse le Vatican de poser des gestes concrets pour la réconciliation plus tôt que tard .

Selon elle, le temps des survivants des pensionnats pour Autochtones est compté, parce qu'ils succombent à la COVID-19 ou à des causes naturelles et méritent la paix et l’espoir pour leurs générations futures .

Des appels aux excuses répétés

Les appels lancés au pape afin qu'il présente des excuses au nom de l’Église se sont multipliés au cours des derniers mois, après la découverte de centaines de sépultures anonymes sur les sites d'anciens pensionnats pour Autochtones en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, notamment.

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a, de son côté, présenté ses excuses aux Premières Nations pour les abus commis dans les pensionnats pour Autochtones en clôture de son assemblée plénière annuelle l’an dernier.

L’archidiocèse catholique de Vancouver a lui aussi offert des excuses aux communautés autochtones pour son rôle dans la gestion de pensionnats et a promis de soutenir les survivants dans leur quête de vérité.

La Commission de vérité et réconciliation du Canada soutient la demande des Autochtones et souhaite que des excuses papales soient offertes au Canada.

