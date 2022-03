Glissement de terrain à Shawinigan : début des travaux de sécurisation

La dernière locataire a déménagé, alors que les équipes des travaux publics arrivaient pour amorcer les travaux de sécurisation dans le secteur d’Almaville, à Shawinigan.

Les résidents avaient appris à la fin du mois de décembre que leur logement devait être démoli pour construire un mur, selon une recommandation de la sécurité publique.

Le rapport de Transports Québec, commandé après un glissement de terrain survenu cet automne, sous le belvédère Lambert de la 105e Avenue, avait révélé que les immeubles qui se situent tout juste à côté d’un talus de plusieurs mètres étaient considérés à risque.

Dans les prochains jours, la Ville prévoit l’installation temporaire de murets en béton aux endroits où la route est exposée à d’éventuels débris provenant du talus, afin de protéger les résidents de l’autre côté de la rue.

Personne ne souhaite être évincé de son logement en plein hiver, je ne le souhaiterais pas à personne, mais ceci dit, au niveau de glissement de terrain on n’a pas de contrôle. Et c’est surtout pour leur sécurité , explique la conseillère municipale du district Almaville, Josette Allard-Gignac.

Les policiers de la Sûreté du Québec seront mis à contribution pour surveiller le quartier et assurer la sécurité des lieux.

« Nous sommes conscients de tout le stress que cette situation a pu engendrer pour les propriétaires et les locataires visés par cette évacuation. Cependant, le danger est imminent et nous avons retroussé nos manches afin de les aider à trouver un nouveau toit. »

Je vais toujours l’avoir sur le cœur, ça a été mal fait , lance une des résidentes évacuées, Nathalie Roussil. Elle mentionne cependant le soutien de la conseillère municipale du quartier. Cette dernière a d’ailleurs été une des premières à visiter son nouvel appartement.

À chaque semaine je communiquais avec chacune d’entre elles pour voir où elles étaient rendues. On s’attache, on crée des liens d’attachement avec ses personnes , raconte Mme Allard-Gignac.

« C’est juste plate parce que c’est ça on perd des amis. Tout le monde voulait mettre de l’argent de côté, mais on n’a plus cette opportunité-là. »