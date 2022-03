Après la Yukon Quest, Brent Sass couronné sur l’Iditarod

Il a franchi la ligne d'arrivée sur la rue Front à 6 h (8 h, heure du Yukon) avec ses 11 chiens.

C’est génial, c’est un rêve devenu réalité , a déclaré le vainqueur juste avant de recevoir son prix de 50 000 $.

Quand j’ai commencé à faire ce sport, mon but était de gagner la Yukon Quest et l’Iditarod. Je peux désormais les rayer ma liste.

En février, il a remporté la Yukon Quest 300 (483 km), qui a eu lieu au territoire. Deux semaines plus tôt, il avait gagné la Yukon Quest 350 (564 km) qui s’est déroulée en Alaska.

Le meneur de chiens Brent Sass de l'Alaska a déjà remporté la Yukon Quest 300 et la Yukon Quest 350 en février. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

L’homme de 42 ans, originaire du Minnesota, mais résidant depuis de longues années à Eureka, en Alaska, affirme être très fier de son équipe canine qui a donné une performance parfaite .

« J’ai élevé chacun de ses chiens depuis qu’ils sont bébés. Nous avons travaillé à cet objectif durant toutes ces années et maintenant on y est. » — Une citation de Brent Sass, vainqueur de l'Iditarod

C’est la première fois que Brent Sass, un guide d’aventure et propriétaire d’un chenil, gagne l’Iditarod en sept participations. Sa meilleure performance jusqu’à aujourd’hui est une troisième place acquise l’année dernière.

Une fin de course difficile

Le pilote d’attelage a pris la tête de la course relativement tôt dans la compétition, sans être trop inquiété par ses concurrents. La fin de la compétition a été particulièrement difficile, avec un vent très fort soufflant sur la glace de la mer de Béring, menant à Nome.

À un moment donné, sur les derniers kilomètres, il a fait une chute et le traîneau est sorti de la piste. Alors qu’il ne voyait plus rien, il a pensé qu'il allait devoir s'arrêter avec ses chiens pour attendre que le temps s'améliore.

La seule raison qui fait qu’on s’en soit sorti, c’est parce que les chiens m’ont fait confiance pour que je nous remette en piste. Et une fois que nous sommes revenus, ils sont repartis à 100 à l'heure, et nous avons pu rester sur la piste et entrer ici. C'était beaucoup de travail.

Dallas Seavey, le champion en titre et détenteur de cinq titres, a terminé à la deuxième place arrivant un peu plus d’une heure après Brent Sass.

L'Iditarod a commencé le 6 mars et Brent Sass a passé la ligne d'arrivée à Nome le 15 mars. Photo : AP Photo / Mark Thiessen

Selon Brent Sass, M. Seavey est le meilleur à l'heure actuelle et le fait d'avoir pu le tenir à distance pendant toute la course et de s'être mesuré au meilleur gars du milieu, rend cette victoire encore plus belle .

Vers la fin de la course, Dallas Seavey s'est dit résigné à son statut de dauphin, déclarant à la télévision locale KTUU au point de contrôle de White Mountain qu'il ne pouvait pas gagner à moins que quelque chose ne se passe mal pour Sass.

Il a même plaisanté : Nous avons une avance assez solide sur le troisième .

La course de 1609 kilomètres à travers l'Alaska a débuté le 6 mars, juste au nord d'Anchorage. L'itinéraire a conduit les conducteurs de chiens de traîneaux le long de la nature sauvage de l'Alaska, y compris deux chaînes de montagnes, le fleuve Yukon gelé et la glace de la mer de Béring le long de la côte ouest de l'État.