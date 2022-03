Adam Pendleton et son Black Dada en première canadienne au MBAM

Adam Pendleton est l’un des grands artistes américains de sa génération. C’est quelqu’un qui prend en considération [...] les complexités du rapport entre le langage et l’abstraction , explique Stéphane Aquin, directeur général du MBAM.

C’est aussi un maître de l’exploration technique, comme on peut le voir dans les immenses peintures qu’il fait, qui sont le résultat de travaux successifs de photographies, de sérigraphies à l'encre et de peinture à l’aérosol. Le travail est très complexe et le résultat est spectaculaire.

Cette toute première exposition solo d’Adam Pendleton au Canada comprend en effet des peintures gigantesques de la série Untitled (WE ARE NOT), des sérigraphies sur polyéthylène téréphtalate, ou papier Mylar, ainsi que sept dessins de sa série Black Dada créés au cours de la dernière année.

Vue partielle de l’exposition «Adam Pendleton : ce qu’on a fait ensemble» Photo : Musée des beaux-arts de Montréal / Jean-François Brière

Guidé par le Black Dada depuis plus de 10 ans

Le Black Dada est un concept théorique aux contours malléables qui guide le processus créatif d’Adam Pendleton depuis 2008 et qui se veut une exploration de la négritude en Amérique à travers des extraits littéraires, des images, de la musique et d'autres œuvres d’art.

Il a colligé des textes qui l’inspiraient; des textes de philosophie, des textes d’artistes qui écrivent sur leur propre pratique. Il a aussi écrit deux manifestes, dans lesquels il y a une série de phrases comme "We are not", [qui se trouvent sur ses toiles] , explique Stéphane Aquin.

C’est un concept très abstrait, très élevé, mais qui l’inspire et qui génère série après série d'œuvres.

Quelques toiles d'Adam Pendleton qui seront présentées au MBAM, dans le contexte d'une exposition tout en noir et blanc. Photo : Musée des beaux-arts de Montréal / Jean-François Brière

Une œuvre vidéo sur la danseuse et cinéaste Yvonne Rainer

Adam Pendleton : ce qu’on fait ensemble propose également une œuvre vidéo de Pendleton, intitulée Just Back from Los Angeles: A Portrait of Yvonne Rainer. Dans ce court métrage tourné dans un café de New York, l’artiste multidisciplinaire s’entretient avec la danseuse, chorégraphe et cinéaste américaine Yvonne Rainer.

Le film montre également la danseuse en train d’interpréter son œuvre Trio A, créée en 1966, ou en train de lire un texte de Pendleton.

La cinéaste et chorégraphe Yvonne Rainer en compagnie d'Adam Pendleton, dans un extrait du film «Just Back from Los Angeles: A Portrait of Yvonne Rainer» Photo : Courtoisie d'Adam Pendleton

L'exposition Adam Pendleton : ce qu'on a fait ensemble sera présentée dans le Carré d'art contemporain et le Cabinet des arts graphiques du pavillon Jean-Noël Desmarais du MBAM du 7 mars au 10 juillet 2022. Les billets peuvent être achetés sur le site du MBAM  (Nouvelle fenêtre) .

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin, ainsi que d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.