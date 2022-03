La société Avana dénonce le manque de logements abordables en Saskatchewan

Selon Jennifer Denouden, le gouvernement provincial n'en fait pas assez pour venir en aide à ceux qui ont besoin des logements abordables, surtout les femmes et les enfants victimes de violence.

La société Avana compte plus de 600 unités locatives construites ou en construction à travers la ville de Regina et plus de 80 % sont des logements abordables.

Jusqu’ici, l'entreprise a reçu de l’aide financière du gouvernement fédéral et de la Ville de Regina pour mener à bien ces projets. Ottawa a versé 30,8 millions de dollars et Regina y a contribué 1,9 million de dollars.

Cependant, Jennifer Denouden affirme que la province n’a accordé aucun soutien financier à sa compagnie jusqu’ici malgré de nombreux appels.

« Nous avons réalisé nos projets sans l’appui du gouvernement provincial. J’espère que les choses vont être différentes pour la prochaine société de développement immobilier qui souhaite construire plus de logements abordables et avoir un impact positif dans nos communautés. » — Une citation de Jennifer Denouden, présidente et directrice générale de la société Avana

Le gouvernement provincial se défend

La ministre des Services sociaux, Lori Carr a défendu la décision du gouvernement provincial de ne pas financer les projets d'Avana.

Elle affirme que la province ne peut pas financer tous les projets qui lui sont présentés et qu’il existe déjà des logements abordables pour les femmes et les enfants qui fuient la violence domestique.

« Le taux d’inoccupation dans ces logements s’élève à 15 % à travers la province et à Regina, nous avons 317 unités de logement qui sont à la disposition des personnes qui fuient la violence conjugale. » — Une citation de Lori Carr, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan

La porte-parole de l'opposition officielle en matière de logements et de services sociaux, Meara Conway affirme que même si plusieurs de ces logements sont vides, il existe quand même une liste d’attente pour les personnes qui ont besoin de logement.

Elle ajoute que certains de ces logements sont délabrés et restent inaccessibles à ceux qui sont dans le besoin.

Avec les informations d’Adam Hunter