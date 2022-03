Sylvain Roy dénonce le manque de transport adapté en région

En point de presse à l'Assemblée nationale mardi, le député a interpellé le gouvernement de François Legault.

L'enjeu, c'est qu'en 2019, 70 % des déplacements des personnes admises au transport adapté se réalisaient par taxi et qu'aujourd'hui, trois ans plus tard, cette flotte a rétréci de 40 % , a-t-il déploré.

« On ne peut pas se vanter de promouvoir la mobilité avec le troisième lien ou le REM si on ne porte pas une attention à ceux et celles qui veulent avoir tout simplement accès à un premier lien. »