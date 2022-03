Un Canadien blessé en Ukraine dit qu’il n’y a pas eu d’avertissement de raid aérien

Hunter Francis, de la communauté mi'kmaq d'Eel Ground, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, affirme qu'il n'y a pas eu de sirènes d'avertissement de raid aérien avant que les missiles ne frappent la base.

Dans des textos à La Presse canadienne, mardi, M. Francis raconte que les missiles ont d'abord frappé un dépôt de ravitaillement, puis la caserne où il se trouvait.

L'ancien militaire des Forces armées canadiennes, arrivé en Ukraine la semaine dernière pour se porter volontaire dans la défense contre l'agression russe, raconte que le bombardement a duré une trentaine de minutes. Il dit avoir reçu des éclats de verre et de métal dans la main droite et le nez.

M. Francis se trouve maintenant dans un pays non identifié à la frontière de l'Ukraine, et l'organisme Fight for Ukraine, établi à Hamilton, en Ontario, prépare le retour du volontaire au Canada.

Des responsables ukrainiens ont déclaré qu'au moins 35 personnes avaient été tuées et 134 blessées dans l'attaque de dimanche. Cette base d'entraînement militaire est située à une vingtaine de kilomètres des frontières avec la Pologne, près de Lviv.

Une porte-parole d'Affaires mondiales Canada, Sabrina Williams, a affirmé dans une communication écrite que le ministère a été informé qu'un Canadien avait été blessé lors de l'attaque de la fin de semaine et que de l'aide lui était offerte. Mais le ministère ne pouvait en dire plus, pour des raisons de confidentialité.

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a déjà déclaré que la décision de Canadiens de prendre part au conflit en Ukraine leur appartenait.

Le gouvernement ukrainien affirme qu'environ 20 000 étrangers ont décidé de se porter volontaires, la plupart provenant de pays occidentaux.