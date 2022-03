Le Service de police de Winnipeg a saisi de la méthamphétamine, du fentanyl et de la cocaïne valant deux millions de dollars ainsi que 160 000 $ en espèces, entre septembre 2021 et février 2022.

En conférence de presse, mardi, l’inspecteur de police Elton Hall a expliqué que ces opérations ont été menées à bien en partie grâce aux informations fournies par des services de police à l'extérieur de la province.

Cinq personnes dans la vingtaine au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique ont été accusées de trafic de drogue à la suite de ces saisies.

« Il est important non seulement de retirer les drogues de la rue, mais aussi de s'assurer que ces personnes soient arrêtées (...) et expulsées de la ville. » — Une citation de Elton Hall, inspecteur de police à l'unité des armes à feu et des gangs de la police de Winnipeg

Grâce à la collaboration de tous ces services de police, la police de Winnipeg a appris qu'un réseau de personnes envisageait de s'installer sur le marché de la drogue dans la capitale manitobaine, explique l'enquêteur.

Trois perquisitions à Winnipeg

Fin novembre, les policiers de Winnipeg et de Brandon ont saisi une semi-remorque à Brandon et arrêté trois personnes, dont deux de Winnipeg et une de Surrey, en Colombie-Britannique.

À l'intérieur du camion immatriculé auprès d'une entreprise de transport de l'ouest du Canada, ils ont trouvé 22 kg de drogue. Puis ils ont récupéré 40 000 $ en espèces.

Puis en février 2022, trois propriétés ont été perquisitionnées à Winnipeg.

Les agents y ont saisi un peu plus de 9 kg de drogue et 100 000 $ en espèces. Deux hommes d'Edmonton, qui ont récemment obtenu des adresses à Winnipeg, ont également été arrêtés, a déclaré l’inspecteur.

Le groupe n'était pas considéré comme un gang par la police, mais comme un réseau du crime organisé que les autorités ont vu apparaître dans diverses villes canadiennes, en Colombie-Britannique et en Alberta.

Les enquêteurs ont été marqués par la violence des individus.

(Une série de tirs depuis des véhicules), ce n'est pas un comportement habituel à Winnipeg , explique Elton Hall.

« Quand il y a de la violence armée, les choses se passent d'une certaine manière ici, et là c'était différent et assez préoccupant. » — Une citation de Elton Hall, inspecteur de police à l'unité des armes à feu et des gangs de la police de Winnipeg

Une consommation de fentanyl et de méthamphétamine en hausse

Le début de la pandémie avait, en partie, coupé les réseaux d'approvisionnement de méthamphétamine.

Selon Elton Hall, cela a très probablement eu un impact sur l’augmentation de la consommation de fentanyl, une drogue moins chère, mais également beaucoup plus susceptible de provoquer des surdoses.

Le fentanyl peut se présenter sous la forme d’un médicament.

En regardant la situation dans son ensemble, il y a actuellement une crise sanitaire à Winnipeg, au Manitoba et dans tout le Canada, il y a donc une grande quantité de médicaments retirés de la rue , a-t-il déclaré.

Le passage d’une pandémie à une endémie marque également le retour d’une consommation plus élevée de méthamphétamine, confirme Elton Hall.