Un marathon de courses rapides au profit de la Fondation Les Petits Rois

Ce sont 85 joueurs et joueuses qui s’adonneront à compléter le plus rapidement possible une poignée de jeux vidéo, dont plusieurs classiques, comme Super Mario Bros. 3.

Des personnes tenteront aussi de relever le défi de terminer en course contre la montre des titres parus plus récemment, dont le jeu de tir Superhot (sa version en réalité virtuelle) et Halo Infinite, lancé en décembre 2021.

L’objectif est d’amasser des fonds pour une maison intelligente qui accueillera des jeunes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Le chantier devrait se mettre en branle dans les prochaines semaines dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal.

Un objectif de 30 000 $

Au moment d’écrire ces lignes, les dons atteignent déjà près de 550 $ sur la plateforme de financement Fundky  (Nouvelle fenêtre) . Une diffusion en direct est organisée chaque jour sur la chaîne de NoReset Speedrun, un partenaire de l’événement, afin de nous faire patienter avant le coup d’envoi officiel des courses, prévu le 17 mars à 15 h.

L’organisation nous réserve quelques surprises si certains paliers de dons sont franchis. Le premier, situé à 500 $, a déjà été atteint, et permettra d’assister à un sprint du jeu The Legend of Zelda: A Link to the Past au niveau expert par le joueur Dimitrios GVirus Lianopoulos. Une fois le palier de 1250 $ atteint, il devra compléter le jeu sans utiliser d’épée. Puis, avec 2500 $, ces deux difficultés seront combinées, c'est-à-dire que le joueur devra terminer le titre à expert et sans épée.

Mais le clou du spectacle se situe à 5000 $, alors qu’une course du jeu Axiom Verge sera ajoutée au calendrier. Ce montant devra toutefois être atteint avant le début officiel du marathon jeudi.

Si le premier marathon a permis de récolter 26 277 $, l’organisation souhaite amasser au moins 30 000 $ en 2022.

Les courses seront diffusées en direct sur la chaîne Twitch de NoReset Speedrun  (Nouvelle fenêtre) .