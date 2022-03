Vote repoussé concernant la fermeture de piscines extérieures à Trois-Rivières

En comité de travail mardi après-midi, la plupart des conseillers ont demandé plus de temps afin d’analyser les impacts de ces fermetures.

Un « plan de redressement »

Alors que des citoyens et élus ont manifesté leur inquiétude face à l'éventuelle fermeture de piscines extérieures à Trois-Rivières, la Ville parle plutôt d'un « plan de redressement » proposant la fermeture de cinq piscines d’ici 2023 et des rénovations pour cinq autres bassins extérieurs. Le tout devait être présenté devant l’ensemble du conseil municipal pour adoption mardi soir.

Le plan prévoit la fermeture des bassins aux parcs des Chenaux, Jean-Perron et Anjou en 2022, et celle des piscines des parcs Lemire et des Ormeaux en 2023.

La Ville dit se baser sur les indices de vétusté et de fréquentation pour suggérer la fermeture des cinq bassins et n’exclut pas l’idée d’aménager de nouveaux jeux d’eau. Un projet de piscine intérieure figure aussi dans le Plan triennal d’immobilisations 2022-2024.

Cinq bassins à rénover

Les piscines de l’Île Saint-Quentin, du terrain de l’Exposition ainsi que des parcs Martin-Bergeron, parc Pie-XII et parc Jean-Béliveau devront quant à elles subir des travaux d’amélioration au cours des trois prochaines années.

Des investissements de 630 000 $ sont à prévoir chaque année, a prévenu la Ville par voie de communiqué. Ce montant n'inclut pas les projets de l’Île Saint-Quentin et du parc de l’Exposition.

La Ville dispose actuellement de 7 piscines et de 3 pataugeoires extérieures. Le plan de redressement a été recommandé unanimement par le comité municipal Animer et soutenir la communauté, peut-on lire dans le communiqué.

Selon les données de la Ville, 15 % de la population a fréquenté une des piscines extérieures municipales dans les trois dernières années. La proximité ne serait pas un enjeu pour les citoyens, tant que la piscine est située à moins de 15 minutes de voiture de la résidence, note le comité municipal.