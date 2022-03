Les frais d’exploitation des clubs de motoneige nord-côtiers montent en flèche

Le prix à la pompe commence à peser lourd dans le budget des motoneigistes de la région.

La situation est encore plus difficile pour les clubs, qui s'occupent de l'entretien des sentiers à l'aide de surfaceuses.

À Port-Cartier, le Club de motoneigistes Odanak est responsable de plus de 100 kilomètres de sentiers.

Ça nous a coûté 10 000 $ pour l’entretien [des sentiers] du mois passé , lance Guy Fortin, président du Club Odanak de Port-Cartier.

Guy Fortin, président du Club de motoneigistes Odanak à Port-Cartier. Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

Selon M. Fortin, cette somme représente 4000 $ de plus que la normale . Si le prix du carburant reste aussi élevé, il craint pour les finances de son organisme.

Cette année, on s’en est bien tiré. Mais, pour l'an prochain, on peut s’attendre à une baisse du nombre de nos membres. Ça va nous prendre de l’aide quelque part pour réussir à compenser les prix de carburant , dit M. Fortin.

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) rembourserait 80 $ de l'heure aux organismes pour damer les sentiers, selon les clubs de motoneigistes de la Côte-Nord consultés par Radio-Canada.

En raison de la hausse des prix, plusieurs responsables de club de la région jugent que le montant offert par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec FCMQ pour l'entretien des sentiers est maintenant insuffisant.

C’est le cas de Michel Thibeault, président de l’Association des clubs de motoneigistes de la Côte-Nord et du club de Sept-Îles.

Avant 80 $ de l’heure, auparavant, il nous restait 17 $ de lousse. Le prix du carburant est rendu [élevé] mais le 80 $ n’a pas doublé. Là, c’est les clubs qui vont payer pour offrir la satisfaction à ses membres , affirme M. Thibeault.

Michel Thibeault est président de l’association des clubs de la Côte-Nord et du club motoneigiste de Sept-Îles (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) se dit très préoccupée par la hausse du prix de l’essence.

Nous sommes déjà en train d’analyser la situation pour peut-être implanter une surprime , dit Stéphane Desroches, directeur général de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec FCMQ .

Stéphane Desroches, directeur général de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) (archives). Photo : Radio-Canada

Avant d’agir, la Fédération veut toutefois observer l'évolution des prix à la pompe dans les prochains mois. Là, on est en fin de saison. On ne croit pas qu’il y aura encore beaucoup [d’entretien des sentiers]. Mais, on va se préparer pour la prochaine saison , ajoute M. Desroches.

D'ici là, les motoneigistes comptent tout de même profiter des pistes jusqu'à l'arrivée du printemps.

Avec les informations de Laurence Vachon