Le Manitoba prépare son premier plan provincial sur les soins de santé en français

Soins Communs est l’organisation chargée de la planification des services de santé à l’échelle provinciale depuis sa création en 2018. En vertu de la Loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine, elle doit se doter d’un plan stratégique pluriannuel sur les services en français.

Ce plan est maintenant prêt et il se trouve entre les mains de la ministre des Affaires francophones, Rochelle Squires, et de la ministre de la Santé, Audrey Gordon, qui doivent officiellement l’approuver, explique Joel Lafond.

Une fois que ces signatures sont en place, le plan devient officiel, quoique ça ne veut pas dire qu’on ne commence pas la mise en œuvre immédiatement. Déjà il y a plusieurs projets, plusieurs initiatives qui sont en œuvre , soutient-il.

M. Lafond, qui est responsable de la santé des francophones à Soins Communs depuis octobre 2021, s’est fixé comme objectif de faire adopter le plan sur les services en français avant le 1er avril 2022. Il explique que le plan de Soins Communs est essentiellement composé de deux volets.

Le premier, un plan sur deux ans, porte sur des détails opérationnels comme la prestation de services, l’offre active ou encore la traduction.

Joel Lafond, le responsable de la santé des francophones à Soins Communs. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Le deuxième, qui s'étend sur cinq ans, est un plan beaucoup plus macro. C'est les grandes stratégies, les grands axes qu’on va prendre pour justement faire avancer les services en français , explique M. Lafond.

Le plan doit permettre aux offices régionaux de la santé et aux autres entités de santé d’avoir un certain niveau de standardisation . L’objectif sera de regarder les processus en place pour qu’on puisse maximiser nos ressources. Comme ça, on est beaucoup plus efficaces , poursuit M. Lafond.

Il donne l’exemple du recrutement de personnel francophone dans des établissements d’enseignement postsecondaires.

On s’est rendu compte que chaque office régional de la santé va cogner aux portes des établissements postsecondaires, mais ça devient redondant, ça devient un peu un gaspillage de ressources , indique-t-il.

Le plan provincial doit aussi permettre d’uniformiser la collecte de données. Par exemple, les offices régionaux de la santé peinent à uniformiser leur manière de comptabiliser leur capacité bilingue depuis des années. Cela complique l'analyse et les comparaisons des ressources entre les régions.

Vous le voyez dans les [rapports annuels du Secrétariat aux affaires francophones], tout le monde fait les choses un peu différemment, c’est ça qui est difficile pour nous, en termes de planification, de services , fait valoir Joel Lafond.

Il note que le plan est très ambitieux, et qu’il faudra du temps avant d’en voir les résultats. C’est le premier plan de cette nature-là au Manitoba […] on va devoir être patient , souligne-t-il.

Mettre le français au cœur de la transformation du système de santé

La directrice générale de l'organisme communautaire Santé en français, Annie Bédard, croit que ce plan deviendra un pilier de la prestation de services de soins de santé en français dans la province. Il permet de mettre la santé en français au cœur de la mégatransformation du système, ajoute-t-elle.

C’est un plan colossal où l’on retrouve des stratégies autour des ressources humaines, des stratégies au niveau des politiques de la gouvernance, au niveau de l’organisation des services, des modèles, et cetera , détaille Mme Bédard.

On voulait démontrer au gouvernement du Manitoba l’ampleur des besoins au niveau des stratégies pour faire progresser les services en français et faire bien sûr progresser la santé de la population francophone , poursuit-elle.

Annie Bédard note que, ce plan mis à part, les services en français ont un très petit rôle dans la transformation du système de santé.

Maintenant, grâce à Soins Communs et à l’élaboration de ce plan, on arrive à attraper l’oreille de hauts gestionnaires qui n’était pas sensibilisée aux services en français par le passé , dit-elle.

Annie Bédard, la directrice générale à Santé en français. Photo : Radio-Canada / Mathilde Monteyne

Joel Lafond est l’ancien directeur régional des Services en langue française à l'Office régional de la santé de Winnipeg. Il connaît bien la dynamique de cet enjeu auprès de la province. Les services en français ne sont pas toujours pris en compte, note-t-il.

Au départ, il a eu certains doutes sur ce que Soins Communs allait apporter aux francophones. Ces doutes se sont rapidement dissipés.

Ça fait quatre, cinq mois que je suis en poste et que je suis ébloui par la réception auprès de la province. Il y a une ouverture incroyable qui se passe, qu’il n’y avait pas auparavant , soutient-il.

Avec l’introduction de Soins Communs, je trouve que les soins en langue française prennent de l’ampleur et prennent de l’ampleur au niveau provincial , ajoute M. Lafond.

Je me dis : wow, tout d’un coup les gens, ils comprennent. Ils veulent contribuer à la solution et là, on a beaucoup, beaucoup plus de champions dans le plus grand système qu’on avait auparavant. Pour la francophonie, je pense que c’est un énorme atout.

La province n’a pas voulu transmettre le plan de Soins Communs à Radio-Canada, puisqu'il n’a pas encore été partagé avec son personnel. M. Lafond souhaite que le plan soit publié en anglais et en français lorsqu’il sera prêt.