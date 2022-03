Le gouvernement ontarien dit surveiller de près le sous-variant BA.2

Plusieurs pays européens font face à une augmentation quotidienne des cas de COVID-19 actuellement, et le sous-variant d’Omicron est déjà majoritaire à certains endroits.

On est très conscients de ce qui se passe dans le monde et on examine la situation attentivement. Jusqu’à maintenant, le sous-variant BA.2 ne cause pas plus d’hospitalisations. Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Kieran Moore, croit que la province sera en mesure de gérer la situation sans que cela n’affecte les services , a dit Mme Elliott.

Elle était par ailleurs présente aux côtés de Doug Ford à Brampton pour annoncer que la province formera davantage de médecins dans les années à venir.

Le premier ministre a indiqué pour sa part qu’ il sera toujours prudent vis-à-vis de l'évolution de la pandémie, mais a tenu à souligner que la province a consolidé son système de santé pour être en mesure d'accueillir plus de patients au besoin.

La sous-lignée BA.2 est encore plus contagieuse que la souche d'Omicron qui a mené à la cinquième vague au Canada, mais pas plus virulente, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Le premier ministre a toutefois reconnu qu’il conserverait par prudence son masque quelques jours après le 21 mars, date à laquelle les masques ne seront plus obligatoires dans plusieurs lieux de la province, comme les restaurants et les écoles.

Mardi, la province signale que 688 personnes ont actuellement la COVID-19 dans les hôpitaux ontariens et que 220 personnes sont présentement aux soins intensifs en raison du coronavirus.