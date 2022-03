Rivière-du-Loup souhaite accueillir la Finale des Jeux du Québec en 2023

Avant leur annulation, les compétitions devaient se tenir du 4 au 12 mars 2022 à Rivière-du-Loup.

La Finale avait déjà été reportée une première fois en raison de la pandémie. L'événement devait, à l'origine, se dérouler du 26 février au 6 mars 2021.

Questionné sur le sujet à la suite de la séance du conseil municipal de lundi soir, le maire a dit espérer pouvoir obtenir toutes les confirmations nécessaires avant l'été.

« La Ville est prête, les partenaires sont prêts, le comité organisateur des Jeux est prêt, les athlètes sont prêts et veulent que ça se fasse à Rivière-du-Loup en 2023. » — Une citation de Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup

Par contre, la Ville attend des confirmations financières de la part du ministère de l'Éducation.

Ce qu'il reste à savoir, le manque à gagner du report d'un an : qui l'assume? Présentement, on a mis un peu la balle dans le camp du ministère. Peut-être qu'on fera un effort supplémentaire, mais on veut savoir ce qu'ils sont capables de nous donner , poursuit le maire Bastille.

Mario Bastille espère obtenir des réponses de la part de Québec avant l'été. (archives) Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Mario Bastille rappelle qu'il faudra obtenir des réponses avant le déclenchement des élections provinciales.

La tenue de cette Finale mènerait plus de 3000 athlètes dans la région pour les compétitions.

La prochaine Finale des Jeux du Québec doit se tenir cet été à Laval. Rimouski doit accueillir l'événement à l'été 2023.

D'après les informations de Patrick Bergeron