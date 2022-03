La chanteuse acadienne Émilie Landry s’illustre en Europe

Emilie Landry présentera quatre spectacles à Paris et à Portes-lès-Valence en France, puis à Genève en Suisse. La chanteuse aux airs country et folk de Campbellton au Nouveau-Brunswick chantera devant une salle comble à Paris mardi soir.

L'auteure-compositrice-interprète Émilie Landry Photo : Marie-Michelle Photographie

Même si la jeune chanteuse a déjà offert quelques concerts en Europe en 2019, elle se sent privilégiée de présenter son spectacle au complet intitulé Arroser les fleurs.

Émilie Landry commencera sa tournée mardi au Centre culturel canadien de Paris.

Je crois que pour la grande majorité des gens, ça va être une découverte pour eux, c’est un peu ça le principe de cette salle-là , explique-t-elle.

Puis elle présentera deux spectacle au Festival Aah! Les Déferlantes! à Portes-lès-Valence, dans le sud-est de la France, jeudi et vendredi.

Elle terminera ensuite sa tournée au Festival Voix de Fête de Genève en Suisse samedi.

La chanteuse Émilie Landry lors de son test de son au Centre culturel canadien de Paris. Photo : Gracieuseté: Émilie Landry

Émilie Landry est aussi accompagnée de ses musiciens Matt Boudreau et Samuel Robidoux.

C’est à peu près la première tournée depuis un bon bout alors on est pas mal excités d’être ici et en même temps ce qui est l’fun c’est qu’on a aussi du temps pour voyager , explique le chanteur et musicien Matt Boudreau.

Un retour occupé

À son retour au Canada, Émilie Landry prévoit travailler sur son prochain album, dont la parution est prévue à l’automne.

C’est sûr que je reste dans mon country, il va y avoir un côté peut-être un peu plus roots, c’est à peu près ça que je peux dire pour le moment , déclare la chanteuse.

Elle offrira aussi quelques spectacles et vitrines, notamment au Prix de la musique de la côte Est (ECMA) à Fredericton et au Festival international de la chanson de Granby au Québec.