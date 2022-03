Le guitariste de Rush, Alex Lifeson, rend hommage en musique à Neil Peart

La chanson Western Sunset, qui va figurer dans le premier album du nouveau groupe dont Alex Lifeson fait partie, Envy Of None, a été composée au cours d'une visite qu'il rendait à Neil Peart à sa maison de Santa Monica, en Californie. C’était peu de temps avant sa mort des suites d’un cancer du cerveau, le 10 janvier 2020.

Il s’agit d’une pièce instrumentale, aux guitares acoustique et électrique, qui est venue à Lifeson pendant qu’il regardait un coucher de soleil doré en compagnie de Neil Peart sur son balcon. D’une musicalité douce et sereine, la piste dure deux minutes trente.

Lifeson dit avoir voulu que la pièce soit une façon de rendre hommage à son ami sans qu’elle soit trop larmoyante .

C’est une pièce magnifique qui encapsule un moment qui était si difficile, a-t-il affirmé, en entrevue, à la Presse canadienne. Chaque fois que je l’entends, je me souviens de ces choses. C’est très personnel pour moi.

Western Sunset est la dernière piste de l’album de 11 pièces qui porte le nom du groupe Envy Of None, et sortira le 8 avril.