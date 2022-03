Le discours de Volodymyr Zelensky à la Chambre des communes

Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, le Premier Ministre, cher Justin, membres du gouvernement, membres du Parlement, distingués invités, amis.

Avant de commencer, j’aimerais que vous compreniez mes sentiments et les sentiments de tous les Ukrainiens dans la mesure du possible.

Nos sentiments lors des 20 derniers jours, 20 jours d’une agression à grande échelle de la fédération de Russie après huit ans de combats dans la région du Donbass.

Pouvez-vous seulement imaginer – imaginer qu’à 4 h du matin, vous commencez à entendre des bombes, des explosions. Des explosions importantes.

Justin, pouvez-vous imaginer vous ou vos enfants entendre toutes ces explosions? Le bombardement d’un aéroport. Le bombardement de l’aéroport d’Ottawa. Des dizaines d’autres villes dans votre merveilleux pays, pouvez-vous imaginer cela?

Il y a des missiles de croisière qui tombent et vos enfants vous demandent ce qui se passe. Et vous observez le pilonnage des infrastructures. Et vous savez combien de personnes sont déjà mortes.

Pouvez-vous seulement imaginer quels mots utiliser, comment expliquer à vos enfants qu’une agression sans précédent touche votre pays? Que cette guerre a pour objectif de détruire votre État, votre pays.

Vous savez que cette guerre vise à soumettre le peuple et, au deuxième jour, vous recevez des notifications selon lesquelles d’énormes colonnes d’équipements militaires traversent vos frontières et entrent dans votre pays.

Ils entrent dans les villages, ils assiègent et encerclent les villes et commencent à pilonner les quartiers. Ils bombardent des écoles. Ils détruisent des garderies. Comme c’est arrivé ici à Soumy, comme à Okhtyrka.

Imaginez que quelqu’un assiège Vancouver. Pouvez-vous imaginer une seconde la situation des habitants de cette ville? C’est exactement la situation dans laquelle se trouve Marioupol.

Il n’y a plus d’électricité, ni d’eau, ni de moyens de communication. Il n’y a presque plus de nourriture. On cherche refuge dans des abris anti-bombes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prononcé un discours aux Communes à l'invitation du premier ministre canadien Justin Trudeau (debout au centre). Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Cher Justin, pouvez-vous imaginer que tous les jours vous voyez des mémorandums sur le nombre de victimes, y compris le nombre de femmes et d’enfants tués?

Vous pouvez entendre les bombardements. Jusqu’à présent, 97 enfants sont morts dans cette guerre. Pouvez-vous imaginer cela à Toronto? Imaginez que la tour du CN soit frappée par des bombes russes.

Bien entendu, je ne souhaite cela à personne, mais c’est la réalité avec laquelle nous vivons. Nous savons que les bombardements vont continuer.

Nous avons une place de la Liberté dans la ville de Kharkiv, un monument aux victimes de l’Holocauste à Babi Yar, qui ont été bombardés par les Russes.

Imaginez que des installations canadiennes aient été bombardées comme nos bâtiments, que des monuments aient été bombardés. Le nombre de familles qui ont été tuées.

Chaque nuit est une nuit horrible. Les Russes bombardent avec toutes sortes d’artilleries, avec leurs tanks. Ils frappent des infrastructures civiles. Ils frappent des immeubles civils.

Pouvez-vous imaginer un incendie dans une centrale nucléaire? C’est exactement ce qui s’est produit dans notre pays.

À chaque ville qu’ils prennent, ils retirent les drapeaux ukrainiens. Pouvez-vous imaginer que quelqu’un retire les drapeaux canadiens à Montréal et dans les autres villes canadiennes?

Je sais que vous soutenez tous l’Ukraine. Nous sommes amis. Mais j’aimerais aussi que vous compreniez, que vous ressentiez ce que nous ressentons tous les jours.

Nous voulons vivre. Nous voulons être victorieux. Nous voulons avoir le dessus pour vivre.

Pouvez-vous imaginer, quand vous appelez vos amis et vous demandez : « s’il vous plaît, formez une zone d’exclusion aérienne, il faut arrêter les bombardements », combien de missiles de croisière doivent encore tomber sur nos villes avant que vous n’agissiez?

Et eux, en retour, expriment leur grande inquiétude à propos de la situation. Quand nous parlons à nos partenaires, ils nous disent de tenir bon, de tenir un peu plus longtemps.

Certains parlent de désescalade, de désamorcer cette crise. En même temps, en ce qui concerne nos aspirations à intégrer l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , nous n’avons pas de réponse claire. Parfois, nous ne voyons pas les choses qui pourtant s’imposent.

Les événements des 20 derniers jours et des huit dernières années nous ont permis de voir qui sont nos vrais amis.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été ovationné pendant près de trois minutes au terme de son discours par les parlementaires canadiens. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Je suis sûr que vous êtes en mesure de voir clairement ce qui se passe. Je m’adresse à vous tous. Le Canada a toujours été inébranlable dans son soutien à l’Ukraine. Vous avez été un allié fiable et je suis convaincu que cela continuera.

Vous avez offert votre aide et, à notre demande, vous nous avez donné du soutien militaire et humanitaire, et vous avez imposé des sanctions sévères.

En même temps, nous voyons que, malheureusement, cela n’a pas mis fin à la guerre. Vous pouvez voir que nos villes comme Kharkiv et Marioupol et d’autres ne sont pas protégées comme vos villes le sont. Edmonton, Vancouver.

Vous pouvez voir que Kiev et Ivano-Frankivsk sont bombardées. C’étaient des villes paisibles, mais maintenant elles sont constamment bombardées.

Ce que j’essaie de dire, c’est que nous devons tous – vous devez tous – en faire plus pour arrêter la Russie, pour protéger l’Ukraine et, ce faisant, pour protéger l’Europe de la menace russe.

Ils détruisent tout, les monuments, les écoles, les hôpitaux, les quartiers résidentiels. Ils ont déjà tué 97 enfants ukrainiens.

Nous ne demandons pas grand-chose. Nous demandons la justice, et un vrai soutien qui va nous aider à vaincre, à nous défendre et à sauver des vies.

Le Canada est un chef de file dans ces efforts et j’espère que d’autres pays suivront l’exemple. Nous demandons plus de soutien, s’il vous plaît, Justin et tous nos amis, tous les amis de l’Ukraine.

Aux amis de la vérité, s’il vous plaît comprenez à quel point il est important de fermer notre espace aérien aux avions et aux missiles russes.

Écoutez le discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

J’espère que vous comprenez et que vous pourrez accentuer vos efforts et vos sanctions afin qu’aucun dollar ne finance leur effort de guerre. Les entreprises ne devraient pas faire affaire en Russie.

Comme vous le savez très bien, cette offensive est une tentative de détruire le peuple ukrainien, voilà tout. C’est leur objectif principal. Il s’agit en fait d’une guerre contre le peuple ukrainien. Et c’est une tentative visant à détruire tout ce que nous avons construit comme Ukrainiens. C’est une tentative de destruction de notre avenir de notre nation, de notre caractère.

Vous, Canadiens, savez très bien tout cela. C’est pour cela que je vous demande, s’il vous plaît, n’arrêtez pas vos efforts. S’il vous plaît, prolongez vos efforts pour ramener la paix dans notre pays pacifique. Je crois et je sais que vous pouvez le faire. Nous faisons partie d’une coalition antiguerre et je sais qu’ensemble, de concert, nous pourrons atteindre ces résultats.

Je demande également à la diaspora ukrainienne du Canada, il s’agit d’un moment historique, nous avons besoin de votre soutien concret et nous espérons qu’avec vos efforts, vous pourrez contribuer à cette histoire ukrainienne qui s’écrit. Rappelez-vous qu’il s’agit de l’histoire de l’Ukraine qui s’écrit. Nous souhaitons vivre en paix.

Je remercie tous les parlementaires présents aujourd’hui, merci à tous les citoyens canadiens. Je suis très reconnaissant envers vous également, Justin.

Je suis reconnaissant envers les Canadiens et je suis sûr qu’ensemble, nous allons surmonter cette épreuve et nous vaincrons. Gloire à l’Ukraine, et merci au Canada.