38 lits de plus pour aider les personnes souffrant de dépendance en Saskatchewan

Dans un communiqué, la province indique que ce projet de 1 million de dollars a pour but de créer plus de 50 lits à travers la Saskatchewan, pour mieux soutenir ceux qui n’ont pas accès à un logement stable avant et après leurs traitements contre la dépendance.

Les premiers lits de traitement ont été ouverts à Lloydminster en novembre 2020, et des lits similaires ont été créés à Prince Albert en février dernier.

Selon la directrice des services de santé mentale et de traitement de la dépendance auprès de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan, Jennifer Suchorab, ces lits sont essentiels pour aider les patients à régler leurs problèmes de dépendance.

« Nos clients et leurs familles nous ont signalé combien il est difficile d’avoir du soutien pendant les périodes de transition entre la désintoxication et les traitements nécessaires pour lutter contre la dépendance. L’ajout de ces lits démontre que l’Autorité de la Santé de la Saskatchewan s'engage à favoriser une approche plus centrée sur les besoins des personnes qui souhaitent se débarrasser de leurs problèmes de dépendance. » — Une citation de Jennifer Suchorab, directrice des services de santé mentale et de traitement de la dépendance auprès de l’Autorité de la Santé de la Saskatchewan

En plus des lits de traitement offerts à Prince Albert et à Lloydminster, la Ville de Saskatoon a aussi 10 lits similaires offerts par l'organisation Oxford House.

La Ville de Regina compte 8 lits de traitement au centre de traitement Pine Lodge et 10 lits de plus seront ajoutés d’ici la fin de l’été.