Peter Simons cède la direction de Simons à Bernard Leblanc

À la tête de l'entreprise familiale Simons depuis plus de 25 ans, Peter Simons cède sa place et nomme Bernard Leblanc à titre de nouveau PDG.

Au moment où La Maison Simons affiche une croissance dynamique et envisage les prochaines phases de son développement avec confiance, Peter Simons souhaite faire évoluer la structure de l'entreprise familiale de cinquième génération , peut-on lire dans un communiqué envoyé par l'entreprise, mardi.

Le PDG de Simons Peter Simons devant un de ses magasins (archives) Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

M. Simons estime qu’il s’agit du bon moment pour apporter ces changements, après un virage numérique réussi de l'entreprise, selon lui.

Bernard incarne merveilleusement bien les valeurs de service qui font notre renommée. Grâce à l’engagement de nos employés et employées et à la fidélité de notre clientèle, La Maison Simons possède tous les attributs et le talent requis pour poursuivre son développement et déployer sa vision stratégique , indique l'ancien président.

Bernard Leblanc était jusqu'ici vice-président exécutif et chef des opérations corporatives.

L'entreprise Simons existe depuis plus de 180 ans.

Plus de détails à venir