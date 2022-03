Famille décimée par un chauffard à Beauport : des témoignages émouvants

Quatre morts. Emma, 10 ans, son frère Jackson, 14 ans, leur mère Shellie Fletcher-Lemieux, 44 ans, et le grand-père James Fletcher, 68 ans. La cour doit maintenant déterminer la peine à infliger au responsable de ce drame.

Les observations sur la peine à imposer à Éric Légaré, un récidiviste de l'alcool au volant, ont débuté mardi au palais de justice de Québec.

Les témoignages émouvants se sont succédé, alors qu'une trentaine de membres des familles des victimes avaient pris place dans la salle d’audience.

Une dizaine de proches du chauffard Éric Légaré étaient également présents.

Les victimes de l'accident : James Fletcher, Jackson Fortin, Emma Lemieux et Shellie Fletcher-Lemieux. Photo : Gracieuseté

Une vie qui bascule

Les témoignages des proches des victimes ont débuté, soulignant comment leur vie a basculé le 2 septembre dernier.

Le véhicule conduit par Éric Légaré a embouti celui des victimes, immobilisé à un feu rouge. Une collision d’une violence inouïe alors que le chauffard roulait à 130 km/h.

Légaré, qui avait passé l’après-midi dans un bar du quartier Saint-Roch, présentait un taux de 209 mg d’alcool par 100 ml de sang, en plus d’avoir consommé du cannabis.

Sentence à vie

D'un coup, Anne-Marie Fletcher a perdu son mari qui vivait à ses côtés depuis les 47 dernières années, sa fille Shellie et deux petits-enfants.

Quelques minutes avant le drame, elle avait parlé à son mari et sa fille dans la voiture, entendant ses petits-enfants chanter sur la banquette arrière.

Inquiète de leur retard, elle a recomposé le numéro du cellulaire de son conjoint, mais c'est un policier de la Sûreté du Québec qui lui a répondu. La femme a raconté qu'elle a pensé mourir en apprenant que sa famille venait d'avoir un grave accident.

Vous nous avez imposé une sentence à vie , a déploré la grand-mère en s'adressant au chauffard. C'est plus que ce que vous allez recevoir pour vos actes irresponsables , a-t-elle ajouté.

Elle a souligné que Légaré aura encore la chance de parler aux membres de sa famille, mais que, dans son cas, il ne lui reste que des urnes.

Pire cauchemar

Marié depuis neuf ans à Shellie, Jean-Dominic Lemieux a relaté qu'il venait de passer le plus bel été de sa vie avec sa petite famille.

Le couple élevait dans le bonheur leur fille Emma et le fils de sa conjointe, Jackson, issu d'une première union.

J'ai appris ce qu'était le pire cauchemar , a témoigné le père et l'époux éploré. Ce pire cauchemar survient au réveil, assure l'homme éploré.

« Soudainement, on se réveille et c'est le silence complet dans la maison. Il n'y a plus personne autour de nous. » — Une citation de Jean-Dominic Lemieux

Il a depuis vendu sa résidence, incapable d'y vivre encore.

Dons d'organe

Comme Jean-Dominic Lemieux, le père de Jackson a raconté les moments déchirants vécus à l'hôpital, après la collision.

Daniel Fortin a relaté le choix auquel il a fait face après avoir été informé des modalités entourant le don d'organes.

Maintenu en vie mécaniquement, M. Fortin a veillé le corps inerte de son fils, incapable de s'en séparer jusqu'à ce qu'il parte pour la salle de prélèvement. Les deux pères ont précisé que les enfants ont chacun sauvé cinq vies.

Le père de Jackson, Daniel Fortin, a décrit son fils comme un rassembleur. Il n’avait pas de gang, il avait toute la gang , a-t-il illustré.

Pendant toute la journée de mardi, parents, grands-parents, tantes, oncles, cousines, amies ont fait des témoignages en rendant hommage aux défunts. Ils ont aussi exprimé le grand vide laissé par leur départ soudain.

La plupart de ces personnes l'ont fait par écrit, dans une lettre lue au tribunal.

Alors que les témoignages des proches se succédaient, Éric Légaré fixait la plupart de temps le vide au banc des accusés.

Les observations sur la peine vont se poursuivre mercredi, avec la preuve de la défense.

Éric Légaré et ses parents devraient alors témoigner.

Les avocats de la poursuite et de la défense vont par la suite plaider la peine qu'ils croient juste dans les circonstances.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales est représenté par Me Pierre-Alexandre Bernard, alors que Me Vincent Montminy assure la défense de Légaré.

C'est le juge Jean-Louis Lemay qui aura la tâche de prononcer la sentence.