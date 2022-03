Kévin Rouet quitte le Rouge et Or pour diriger l’équipe nationale

Avec le Club de rugby de Québec, les Élans de Garneau et le Rouge et Or, Kévin Rouet a gagné partout où il est passé, ces dix dernières années. Tellement que l’Université Laval devra maintenant lui trouver un remplaçant. L’entraîneur émérite quitte pour prendre la barre de l’équipe nationale canadienne de rugby à 15.

Nommé entraîneur-chef du Rouge et Or en 2017, Rouet a guidé l’équipe de rugby au premier titre national de son histoire en 2019.

Sous sa gouverne l’équipe a présenté une fiche de 36 victoires et 10 défaites, terminant chacune de ses quatre saisons parmi les quatre meilleures formations au pays. Une immense fierté pour celui qui dit quitter le programme en confiance.

Je suis extrêmement fier de mes années avec le Rouge et Or et de ce que nous avons bâti pour le futur. Les fondations de ce Club sont solides , a-t-il assuré mardi.

Feuille de route impressionnante

D’origine française, c’est à Québec que Kévin Rouet a gravi tous les échelons vers la plus haute fonction d’entraîneur au pays. D’abord comme joueur et entraîneur du Club de rugby de Québec, qu’il a guidé à des titres provinciaux en 2011, 2013 et 2016.

Puis comme entraîneur-chef de l’équipe féminine des Élans du cégep Garneau, invaincue et championne régionale à ses trois dernières saisons avant de faire le saut chez le Rouge et Or, en 2017.

Le départ de Kevin est évidemment une perte importante pour le Rouge et Or, mais surtout, une immense source de fierté. Sa nomination au sein de l’équipe nationale démontre à quel point nous avions un entraîneur de grande qualité , s’est réjoui le responsable du programme Rouge et Or, Jean-Noël Corriveau, mardi.

À la tête de l’équipe nationale, Kévin Rouet retrouvera plusieurs de ses anciennes joueuses à l’Université Laval. Marie Thibault, Fabiola Fortezza et Maude Laliberté font déjà partie de la formation canadienne. C'est une année importante pour l'équipe puisque la Coupe du Monde du rugby à 15 aura lieu en octobre, en Nouvelle-Zélande.