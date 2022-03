Le réservoir de sa voiture percé en pleine nuit pour siphonner 110 $ d’essence

Les voleurs sont plus imaginatifs que jamais pour contourner la flambée du prix de l'essence au Québec. Un résident de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, près de Québec, l'a appris à ses dépens, alors que le réservoir de son véhicule, fraîchement rempli, a été percé en pleine nuit pour en siphonner le carburant qu'il contenait.

Julien Paris-Roy n'en revient toujours pas. Dimanche soir, il se rend dans une station-service près de chez lui pour faire le plein de sa voiture, une Kia Sorento, au coût de 110 $. C'est environ 40 $ de plus que ce qu'il payait il y a quelques mois à peine.

Le lendemain matin, M. Paris-Roy reprend le volant de son véhicule utilitaire sport VUS . Il constate rapidement que l'inimaginable s'est produit durant la nuit.

L'impensable se produit

Des malfaiteurs se sont présentés dans son entrée pour voler avec minutie le contenu du réservoir de son véhicule.

Je me disais que j’avais probablement abîmé le réservoir en frappant un bloc de glace dur. Je me suis alors dit qu’il fallait que je l’envoie au garage pour réparations , explique M. Paris-Roy. C’est en examinant de plus près, sous le véhicule, que j’ai remarqué un trou rond, très franc dans le réservoir.

« J’ai alors pensé que j’avais perdu une sorte de bouchon ou qu’une ligne à gaz s’était déconnectée de par l’apparence du trou, trop parfait pour être une cassure. » — Une citation de Julien Paris-Roy, victime d'un vol d'essence

Le véhicule a dû être remorqué vers un garage. Photo : courtoisie / Julien Paris-Roy

Son garagiste lui met toutefois la puce à l'oreille. Il lui affirme que cette technique pour voler de l'essence est très répandue aux États-Unis. C'est cependant la première fois que le garagiste fait personnellement ce diagnostic.

Selon [mon garagiste], c’était assurément un vol d’essence, de par son prix exorbitant actuellement. Après vérifications, c’est exactement ce qui s’est passé. Le voleur a même pris le temps de faire un petit trou supplémentaire pour que l’air circule mieux pour vider le réservoir , relate M. Paris-Roy.

Dangereux pour la victime

Cet acte odieux aurait pu avoir des conséquences catastrophiques selon lui. Tout ça pour un peu plus de 100 $ d'essence, rappelle-t-il.

Maintenant devenu une bombe potentielle, de par l’essence restante au sol et l’ouverture du réservoir sous la voiture, mon véhicule est maintenant inutilisable et il en coûtera près de 1500 $ de réparations , affirme l'homme de 34 ans, précisant que ce montant inclut les frais pour la remorqueuse et la voiture de service.

« Faut-tu être écervelé! J’ai roulé sur une bombe à retardement ce matin. » — Une citation de Julien Paris-Roy, victime d'un vol d'essence

Un trou ont été percé dans le réservoir à essence sous le véhicule. Photo : courtoisie / Julien Paris-Roy

Plainte à la SQ

Vu l'ampleur des dommages, M. Paris-Roy a porté plainte à la Sûreté du Québec (SQ).

On a reçu une plainte pour vol et méfaits sur un véhicule à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier lundi après-midi , confirme Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la Sûreté du Québec. Nous n'avons aucun suspect pour le moment.

Le résident de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier craint d'avoir été suivi par un ou des individus après avoir effectué le plein.

Je me questionne par rapport à ça. Pourquoi moi et pas mon voisin qui a un truck? Remarque qu'il a fallu de la patience, car je suis allé faire mon épicerie [après avoir fait le plein] , souligne-t-il.

Ironiquement, M. Paris-Roy était réveillé durant la nuit au cours de laquelle au moins un malfaiteur s'est présenté dans sa cour.

Je travaillais sur mon ordinateur, je travaille souvent de nuit. Ça s'est mis à sentir l'essence et j'ai vu de la lumière, mais j'ai cru que c'est un tracteur de déneigement. Essence et lumière peuvent signifier que c'est un tracteur.

Les vols d'essence semblent par ailleurs en hausse significative dans la région de Québec. Au moins quatre vols ont été signalés au Service de police de la Ville de Québec dans la seule journée de lundi.

Le prix à la pompe est actuellement d'environ 1,84 $ le litre d'essence ordinaire dans la grande région de Québec.

Une méthode peu courante ici La méthode utilisée pour commettre le vol d'essence à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est peu courante au Québec. Des cas similaires ont déjà été répertoriés dans l’ouest du Canada et aux États-Unis. Par exemple, en 2018, alors que les prix de l’essence atteignaient des sommets dans la région de Vancouver, cinq personnes de Langley avaient été victimes d’un pareil méfait et l’un d’eux avait fait part de son histoire  (Nouvelle fenêtre) à l’équipe de CBC. Les voleurs s’attaquent plus souvent à des véhicules qui possèdent des réservoirs à essence en plastique, ce qui réduit le risque de produire des flammèches et des étincelles pendant le perçage. L'opération endommage toutefois sérieusement le réservoir, qui doit souvent être remplacé à un prix bien plus élevé qu’un plein d’essence.

Avec la collaboration d'Érik Chouinard