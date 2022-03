Un couple d’Ukrainiens installé en N.-É. fait ce qu’il peut pour aider les siens

Mariia et Romane Souchko ont l’impression d’avoir deux emplois à temps plein depuis le début de l’invasion russe. Ils doivent diriger leur entreprise en plus d’aider de la famille et des amis à fuir le conflit pour s’établir quelque part en sécurité.

Vous savez pour nous c’est très difficile , dit Mariia Souchko.

Notre routine c'est se lever, café et vérifier si tout le monde va bien.

Une situation accablante, mais le couple veut faire sa part même de loin.

On se sent obligé de faire quelque chose , confie la femme.

Beaucoup de leurs proches ont réussi à fuir ou s’installer dans des villes de l’Ukraine où les choses sont plus tranquilles, mais la situation demeure inquiétante.

Une famille ukrainienne, fuyant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, arrive au poste-frontière de Shehyni pour entrer en Pologne. Le père affirme que lui et sa famille sont sur la route depuis quatre jours. Photo : Reuters / THOMAS PETER

On coordonne des choses pour des gens qui cherchent de l’information , explique Mariia Souchko. Mais on veut en faire plus.

Le couple a donc lancé une page de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe pour aider leur famille et ami à venir s’installer au Canada.

Déjà ils ont amassé plus de 5 000 $ et les dons proviennent surtout de leur communauté d’adoption,Chéticamp.

Le couple qui a déjà dépensé quelques milliers de dollars de son argent pour aider la femme du frère de Roman Souchko et un ami à quitter l’Ukraine est content de pouvoir compter sur l’aide du voisinage.

Mariia et Romane Souchko sont aussi reconnaissants que le gouvernement du Canada ait allégé les conditions pour que les Ukrainiens aient accès à un visa pour entrer au pays.

Rencontre du premier ministre Justin Trudeau avec le premier ministre de l'Ukraine Volodymyr Groïsman, le 31 octobre 2017. Photo : Reuters / Chris Wattie

L’argent amassé servira entre autres à payer pour des billets d’avion pour de la famille et des amis qui veulent immigrer au Canada.

Et une fois qu'ils sont ici, ils vont pouvoir travailler immédiatement , dit Maria Souchko.

Pour la plupart des Ukrainiens que nous on connaît ça va être beaucoup plus facile de s’intégrer au Canada , confie-t-elle.

Ça va être plus facile pour eux de venir de commencer à travailler et contribuer à l’économie canadienne et en même temps gagner de l’argent pour après pouvoir retourner en Ukraine et aider à la reconstruction.

Dans un monde idéal, Romane Souchko voudrait en faire bien plus.

Moi je souhaiterais protéger les gens, les civils et surtout les enfants , dit-il.

Mais lui et sa femme font ce qu’ils peuvent pour aider.

Ils espèrent pouvoir amasser 20 000 $ et si c’est plus qu’ils ont besoin pour aider à faire venir leurs proches, le reste sera donné à des associations qui viennent en aide aux Ukrainiens.

Avec les informations du Réveil N.-É et T.-N.-L