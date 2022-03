Un plan pour éviter une grave pénurie estivale de main-d’oeuvre au CIUSSS de l'Estrie

Selon Yann Belzile, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques, le CIUSSS prévoit que 1600 employés pourraient manquer à l'appel cet été en raison de la pénurie actuelle combinée au problème de rétention du CIUSSS et à la fatigue pandémique.

En 2021, on dénombre 3000 départs, ce qui est énorme et probablement le double de ce qu'on avait il y a 2 ans [...] De novembre à janvier, on a fait 700 embauches et on a perdu près de 700 personnes , souligne-t-il.

Le CIUSSS mise donc sur un plan comprenant neuf actions afin de rectifier le tir. L'époque où on avait la grande solution, la dotation, où on engageait autant de gens qu'on en avait besoin n'est plus possible , admet-il.

Décentralisation de certains horaires, rétention et 3500 embauches

Le CIUSSS prévoit ainsi limiter la perte d'employés à 2400 personnes en 2022 en favorisant des interventions sur le terrain dans les secteurs plus problématiques, et en apprenant des secteurs où ça se passe bien . Il vise également à diminuer le temps supplémentaire obligatoire (TSO) d'ici l'été prochain, qui se concentre dans 15 secteurs précis, où se déroule 50 % du temps supplémentaire obligatoire TSO , et à mesurer le climat de travail afin d'intervenir dans les secteurs les plus difficiles.

Un projet pilote de décentralisation des horaires est également lancé auprès de 350 employés qui, dès le mois de mai, seront responsables de la gestion de leur horaire. S'il s'avère concluant, le projet sera étendu à l'ensemble des 21 000 employés en 2023.

« Cela donne un meilleur contrôle sur leur horaire, un meilleur contrôle sur leur équilibre travail-famille [...] Cela va probablement aider le climat de travail, aider à la rétention et à la diminution du temps supplémentaire obligatoire TSO . » — Une citation de Yann Belzile, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Un projet de décentralisation des horaires avait été testé avec succès à l'urgence de Baie-Saint-Paul. Les infirmières Mylaine Gauthier et Émilie Allaire ont ainsi vu leur qualité de vie s'améliorer. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Le CIUSSS fait également une prévision ambitieuse pour parvenir à un taux record d'embauche : il vise à engager 3500 personnes au courant de l'année.

Même si le marché du travail ne le permet pas facilement, un effort particulier dans le recrutement sera fait , soutient Yann Belzile, tout en admettant qu'en dehors de la période COVID, où plusieurs leviers étaient en place pour accentuer l'embauche, la meilleure année de recrutement avait permis d'engager 2700 personnes.

Quant aux autres actions, elles concernent l'élargissement de la période des vacances, la surveillance de l'absentéisme, prévoir les secteurs en pénurie de main-d'oeuvre et la mobilisation des services. Plusieurs de ces actions sont par ailleurs enclenchées, souligne-t-il, tout en ajoutant qu'il pourrait y en avoir d'autres dans les prochains mois. Il y a en qui sont déjà en discussion et déjà en place pour avoir des résultats dès cet été.

« La liste d'actions est encore ouverte. On lance un appel à nos partenaires, à nos syndicats. » — Une citation de Yann Belzile, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CIUSSSde l'Estrie - CHUS

Une reprise des chirurgies similaire à la période prépandémique

Avec la diminution des hospitalisations et des absences causées par la COVID-19, le CIUSSS peut toutefois reprendre un plus grand niveau d'activités. Présentement, les salles d'opération fonctionnent à 75 % de la capacité totale et ce régime devrait être conservé jusqu'à l'été selon Karine Duchaineau, directrice générale adjointe au Programme santé physique générale et spécialisée.

À l'été, on va se retrouver avec une situation comme avant la pandémie [...] Pour respecter les choix de vacances, ce sera alors une couverture à 60-65 % , explique-t-elle.

Même si le nombre d'employés absents en raison de la COVID-19 a fortement diminué depuis le mois de janvier, il reste encore 142 absences en raison du coronavirus qui mettent encore une pression importante , soutient pour sa part Yann Belzile.

Le nombre de patients en attente d'une opération a grimpé de 10 000 à 15 000 pendant la pandémie. Photo : Radio-Canada

Karine Duchaineau souligne que le nombre de patients en attente d'une chirurgie est passé de 10 000 à 15 000 avec la pandémie. Des efforts seront faits pour intervenir d'abord et avant tout auprès des patients qui ont subi des délais de dépassement. Ce nombre a grimpé de 100 à 1700 patients.

Plus de services à Val-des-Sources et Windsor... et Coaticook?

La situation semble toutefois revenir au beau fixe à Val-des-Sources et Windsor. Karine Duchaineau confirme que l'hôpital de Val-des-Sources pourra de nouveau avoir des patients hospitalisés vers la fin du mois de mai. Douze lits doivent être réouverts, incluant deux en soins palliatifs.

Quand on réouvre, c'est pour le maintien des activités , explique Karine Duchaineau, ajoutant que le CIUSSS doit d'abord s'assurer d'avoir le personnel en place pour assurer le service à long terme.

L'unité de médecine de l'Hôpital, CLSC et Centre d'hébergement de Val-des-Sources avait dû être fermée à l'été 2021 en raison de la pénurie de main-d'oeuvre, obligeant l'hospitalisation des patients à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

L'urgence de Windsor devrait également élargir son horaire dès l'automne prochain. L'urgence avait aussi été victime de la pénurie de personnel, mais le CIUSSS avait annoncé en décembre 2021 qu'un service devrait être ajouté les fins de semaine dans les prochains mois. Actuellement, nous ne sommes pas en mesure de l'ouvrir de façon pérenne pendant sept jours par semaine avant la période estivale. Ce qu'on vise, c'est de monter à 6-7 jours par semaine.

Quant à l'urgence de Coaticook, qui offre actuellement des services 10 heures par jour, 7 jours par semaine, des annonces pourraient venir sous peu. Notre objectif est de rencontrer les besoins de cette population, mais aussi de rendre disponibles des offres de services qui rencontreraient les besoin de cette population en dehors d'une salle d'urgence , explique Donald Haineault, directeur général adjoint aux Programmes sociaux et de réadaption.