Regina veut atteindre son objectif de zéro émission nette d’ici 2050

Il s’agit d’un engagement pris à l'unanimité par le conseil municipal en 2018.

Le plan a été élaboré en collaboration avec Sustainability Solutions Group.

Regina peut atteindre ses objectifs , estime la consultante principale de Sustainability Solutions Group, Brittany MacLean.

C'est un plan réaliste, toute la technologie est là.

Ce plan engloberait toute la ville de Regina dans la transition vers les énergies renouvelables.

Il définit sept mesures importantes que Regina devra prendre si elle veut se rapprocher de l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050.

La Ville doit s'engager à prendre différentes mesures : Rénovation des bâtiments existants.

Augmentation de l'utilisation du transport actif et du transport en commun.

Nettoyage et redynamisation de l'industrie.

Utilisation d'un chauffage propre.

Respect de zéro émission nette (neutralité carbone) dans les nouvelles constructions.

Production d'énergie renouvelable.

Utilisation de véhicules à faibles émissions.

Parmi les mesures figurent le remplacement des fenêtres et des portes, le passage à des systèmes de chauffage plus efficaces, l'introduction de l'énergie solaire et éolienne commerciale et résidentielle, l'électrification des autobus urbains à partir de 2024 et des ventes de véhicules sans émissions à 100 % d'ici 2030.

Être zéro émission nette signifie que toute l'électrification, le chauffage et le refroidissement, ainsi que les transports sont alimentés par des énergies renouvelables ou sont compensés par une réduction des émissions de gaz à effet de serre ailleurs, indique la Ville de Regina.

Le plan proposé, qui sera examiné lors d'une réunion spéciale du conseil municipal le 24 mars, devrait réduire les émissions dans la ville de Regina de 52 %.

Une séance d'information virtuelle aura lieu mardi à 18 h 30 pour que les résidents en apprennent davantage et posent des questions sur le plan.

La Ville de Regina a déclaré que le plan va mettre la communauté en phase avec les objectifs mondiaux d'atténuation des changements climatiques.

Le Canada et d'autres pays faisant partie du forum intergouvernemental du G20 ont convenu en octobre 2021 de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 °C par rapport à la température avant l'industrialisation.