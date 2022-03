Hubert Lenoir et Coeur de Pirate au festival Santa Teresa

Le festival Santa Teresa a annoncé mardi la programmation de sa 6e édition, qui comprend de grosses pointures du Québec, comme Cœur de Pirate, Hubert Lenoir et Lydia Képinski, mais aussi des artistes de l’international, comme la rappeuse Princess Nokia, le groupe de rock Jimmy Eat World et le pianiste Sofiane Pamart.

Pour une sixième année – le festival avait dû être annulé en 2020 en raison de la COVID-19 –, les rues de Sainte-Thérèse vibreront au son d’une palette variée d’artistes qui plairont aux mélomanes de tous azimuts.

Le festival se tiendra du 19 au 22 mai dans différents endroits de Sainte-Thérèse, notamment sur deux scènes extérieures et dans plusieurs salles comme le Cabaret BMO, le Cha Cha et l'église Sainte-Thérèse-d’Avila.

En plus de Coeur de Pirate, Hubert Lenoir et Lydia Képinski, le volet local comptera également Calamine, Choses Sauvages, Le Couleur, Pierre Lapointe, Martha Wainwright, Safia Nolin, Robert Robert et le rappeur Pressa, originaire de Toronto.

Cœur de Pirate sera accompagnée sur scène de Sarahmée, Naomi, Corneille et Gab Bouchard.

Sofiane Pamart, le Jean-Michel Blais français

Du côté international, Santa Teresa surprend en ramenant au goût du jour le groupe Jimmy Eat World, qui avait fait sa marque en 2001 avec son quatrième album Bleed American, renommé temporairement Jimmy Eat World après les attentats du 11 septembre aux États-Unis.

Le quatuor originaire d’Arizona a depuis connu une riche carrière, quoique plus éloignée des projecteurs. Le dernier album du groupe, Surviving, est sorti en 2019.

Les adeptes de piano instrumental pourront également (re)découvrir Sofiane Pamart, originaire de Lille en France. Comme Jean-Michel Blais, le pianiste affectionne particulièrement les pièces néoromantiques pour piano seul et collabore aussi régulièrement avec des artistes de rap.

La rappeuse américaine Destiny Nicole Frasqueri, alias Princess Nokia, sera également de la partie, elle qui s’est fait connaître avec des titres comme G.O.A.T et Tomboy.

Parmi les autres artistes de la programmation, on peut souligner Les Hôtesses d’Hilaire, Choses Sauvages, Jesuslesfilles, Lonny, Claudia Bouvette, Anachnid, Corridor et Gab Paquet. Le samedi 21 mai, à 21h30, il y aura également une présentation en formule spectacle de La fin des faibles, une compétition de rap diffusée sur les ondes de Télé-Québec et inspirée du MC Challenge End of the Weak.

Les billets pour Santa Teresa sont en vente sur la plateforme Le point de vente  (Nouvelle fenêtre) .