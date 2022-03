Explosion sur Merivale : les enquêteurs quittent le site, mais l’enquête se poursuit

L'explosion et l'incendie du 13 janvier dernier à Eastway Tank Pump & Meter Ltd, qui construit et entretient des camions-citernes transportant une variété de carburants, est le pire incident industriel à Ottawa depuis des décennies.

Il a fait six morts parmi les employés d'Eastway Tank : Rick Bastien, Étienne Mabiala, Danny Beale, Kayla Ferguson et Russell McLellan sont morts sur les lieux de l’explosion, alors que Matt Kearney a succombé à ses blessures à l'hôpital, le lendemain.

Un septième travailleur a été transporté à l'Hôpital de Toronto, puis transféré dans un centre de réadaptation pour les personnes qui se remettent de blessures ayant changé le cours de leur vie.

Rick Bastien, Étienne Mabiala, Danny Beale, Kayla Ferguson, Russell McLellan et Matt Kearney sont les victimes de l’explosion survenue à l’usine Eastway Tank à Ottawa, en janvier. Photo : Photos soumises.

Le Bureau du commissaire des incendies est l'une des nombreuses instances qui enquêtent sur la cause et les circonstances de cet incident.

Un de ses porte-paroles a déclaré la semaine dernière que le site du chemin Merivale a été rendu à son propriétaire.

Le terrain appartient à Brian Greene Realty Limited, du nom du père du propriétaire actuel d'Eastway Tank, Neil Greene.

Je ne peux confirmer avec certitude que le complexe est considéré comme détruit ou inutilisable, mais c’est un scénario probable , a déclaré le porte-parole du Bureau du commissaire des incendies.

Neil Greene n'a pas pu être joint pour commenter les futures opérations futures d'Eastway Tank.

Certains anciens employés ont allégué de précédents manquements à la sécurité à Eastway Tank, avant l'explosion du 13 janvier.

Le 13 janvier, une explosion et un incendie ont touché une installation d’Eastway Tank, compagnie qui fabrique des camions-citernes (archives). Photo : Gracieuseté : Ty Littleton

Le ministère du Travail de l'Ontario indique avoir découvert un problème de sécurité à Eastway Tank au début de l'enquête, mais l'entreprise s'est conformée à une ordonnance pour y remédier. Le Ministère a refusé de préciser quel était le problème en question, expliquant vouloir préserver l'intégrité de l'enquête.

Aucune autre ordonnance n'a été émise contre Eastway Tank, a ajouté le Ministère dans sa dernière mise à jour la semaine dernière.

Rédacteur en chef de Bulk Transporter, une publication américaine spécialisée dans le domaine de la logistique des produits chimiques secs et liquides en vrac, Jason McDaniel assure que la sécurité doit être un objectif essentiel de l'industrie.

Même le nettoyage des remorques-citernes est dangereux si les bonnes précautions de sécurité ne sont pas prises , a-t-il expliqué. Donc, un incident comme celui-ci, je pense, rendrait très difficile pour les fabricants et les opérateurs de camions-citernes de continuer à faire affaire avec [cette entreprise], surtout si l'enquête révèle une quelconque négligence en matière de sécurité de la part de l'entreprise.

Des photos d’un camion-citerne endommagé

Le Bureau du commissaire des incendies a réagi aux images prises à la suite de l'explosion.

Capturées par un drone sur le site de l’explosion, au lendemain de l’incident, elles montraient ce qui semblait être deux camions-citernes dans la zone de production d'Eastway Tank. Le véhicule, à l'arrière, semblait avoir un gros trou.

Le site vu par drone le lendemain de l'explosion. Photo : Radio-Canada

Radio-Canada a ensuite photographié un camion endommagé dans une autre partie du site, plusieurs jours plus tard.

Le porte-parole du Bureau du commissaire des incendies a précisé que le camion photographié a finalement été retiré du site.

[Nous] pouvons vous confirmer que les dommages causés au camion sont des dommages collatéraux résultant de l'événement et non une cause de l'explosion , a-t-il ajouté.

Radio-Canada a photographié ce camion endommagé sur le site pendant la semaine qui a suivi l'explosion. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Plus de nettoyage prévu

Le ministère provincial de l'Environnement fait également partie des acteurs de ce dossier.

Un de ses porte-paroles explique que des consultants en environnement coordonnent les travaux de nettoyage sur le site, au nom d'Eastway Tank.

Le Ministère continuera de superviser le nettoyage… jusqu'à ce que les impacts environnementaux de l'incendie soient pleinement pris en compte , a expliqué le porte-parole.

Des plans sont en cours pour retirer les débris occasionnés par le feu dans les semaines à venir, tandis qu'une évaluation des sols aura lieu au fur et à mesure de la fonte printanière, a-t-il ajouté.

Des problèmes déjà en 2014

La Commission des normes techniques et de la sécurité (CNTS), une société à but non lucratif financièrement autonome qui s'occupe de l'administration et de l'application de la loi et de ses règlements au nom du gouvernement de l'Ontario, prête main-forte aux enquêteurs.

CBC News a demandé à la Commission des normes techniques et de la sécurité CNTS des informations sur ses échanges avec Eastway Tank depuis 2013.

En décembre 2014, un membre du public s'est plaint du brûlage dans l'entreprise, selon la Commission des normes techniques et de la sécurité CNTS .

L'autorité a donc inspecté le site et découvert qu'Eastway Tank utilisait une torchère dont l'utilisation n'était pas approuvée en Ontario et que la personne qui l'utilisait n'était pas certifiée pour manipuler du propane ou faire fonctionner une torchère. L'entreprise a reçu l'ordre de cesser d'utiliser la cheminée pour brûler les gaz indésirables.

Eastway Tank a ensuite demandé avec succès l'approbation d'une nouvelle torchère, en 2018, à la suite d'une inspection menée par la Commission des normes techniques et de la sécurité CNTS .

Avec les informations de Guy Quenneville, CBC News