COVID-19 : Québec recense 20 décès supplémentaires et 5 hospitalisations de plus

Actuellement, 1082 personnes sont hospitalisées dans la province pour traiter une infection à la COVID-19, dont 66 traitées aux soins intensifs, une augmentation de 5 depuis la veille.

Selon le dernier bilan, les hôpitaux ont enregistré 79 nouvelles admissions ces dernières 24 heures, alors que 74 patients ont pu quitter l'hôpital.

La COVID-19 a également fait 20 morts de plus, portant à 14 202 décès le bilan des pertes de vie attribuées à la maladie.

D'après les résultats des opérations de dépistage par tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR , 1023 personnes de plus ont contracté la COVID-19, ce qui porte à 938 270 le nombre officiel de personnes infectées au Québec depuis février 2020.

Toutefois, le nombre de cas recensés n'est pas représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage n'est possible que pour les groupes jugés prioritaires.

Le 13 mars, 11 166 prélèvements ont été effectués au Québec. En date du 14 mars, le taux de positivité s'établissait à 8,3 %.

Plus de 3800 doses supplémentaires de vaccin ont été administrées au Québec, ce qui porte à 18 843 010 le nombre de doses reçues par des Québécois, en incluant ceux qui ont été vaccinés à l’extérieur de la province.

En date de lundi, 87 % des Québécois de 5 ans et plus avaient reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 et 52 % avaient reçu une troisième dose, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Québec ajoute également dans son bilan 487 autodéclarations faites à la santé publique au cours des dernières 24 heures, dont 388 étaient positives. En tout, 108 969 résultats de test rapide ont été déclarés jusqu'ici sur la plateforme du gouvernement, 85 236 étaient positifs.