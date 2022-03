Un tueur présumé de sans-abri arrêté à Washington

Un homme, activement recherché par les polices de New York et Washington pour une série d'attaques nocturnes contre des sans-abri endormis, a été interpellé mardi à l'aube dans la capitale fédérale.

Arrêté : la police de Washington a annoncé dans un tweet laconique la fin d'une cavale qui suscitait l'angoisse chez ceux qui, par milliers, dorment dans les rues des grandes villes américaines.

L'homme, soupçonné d'avoir tué deux sans domicile fixe (SDF) et blessé trois autres en leur tirant dessus dans leur sommeil, est actuellement interrogé , ont précisé les forces de l'ordre, en promettant davantage de détails par la suite.

Selon des médias américains, qui s'appuient sur des sources policières anonymes, il s'agit de Gerald Brevard III, un homme de 30 ans souffrant de troubles psychiatriques et ayant plusieurs fraudes et agressions à son casier judiciaire.

Il souffre d'une maladie mentale depuis longtemps et a été interné à plusieurs reprises , a déclaré son père Gerald Brevard Jr au journal The Daily Beast. Mais je n'aurais jamais cru qu'il deviendrait violent , a-t-il assuré.

Le maire de New York, Eric Adams, s'est réjoui de l'arrestation de ce tueur impitoyable . Ceux qui vivent dans la rue peuvent pousser un soupir de soulagement , a-t-il ajouté dans un communiqué conjoint avec son homologue à Washington, Muriel Bowser.

« Nous savons que cette expérience a été vraiment effrayante pour nos sans-abri et nous allons continuer à travailler pour assurer un logement sûr et abordable pour tous nos habitants. » — Une citation de Muriel Bowser, mairesse de Washington

Une récompense

Dénonçant des meurtres commis de sang froid sur une population vulnérable , les autorités avaient affiché lundi leur détermination à mettre le tueur hors d'état de nuire le plus rapidement possible.

Un tueur impitoyable est en liberté, mais nous allons l'arrêter et le mettre en prison , avaient assuré les maires démocrates de New York, Eric Adams, et de Washington, Muriel Bowser. C'est urgent, il ne doit pas blesser ni tuer qui que ce soit d'autre.

En attendant, les élus avaient appelé les sans-abri à passer la nuit dans des centres d'hébergement d'urgence, affirmant avoir assez de places pour tous les accueillir.

Offrant des milliers de dollars de récompense, ils avaient aussi appelé la population à aider la police à identifier le suspect, dont plusieurs images avaient été captées par des caméras de surveillance.

Ces photos, parfois suffisamment nettes pour distinguer son visage, montrent un homme barbu, mince et plutôt jeune, au crâne rasé.

Cinq attaques

Il est soupçonné d'avoir mené cinq attaques en suivant le même mode opératoire. Les deux premières ont eu lieu les 3 et 8 mars dans le nord-est de la capitale américaine. Les victimes, blessées par balle, ont survécu.

Mercredi 9, toujours à Washington, les secours étaient intervenus parce que la tente d'un sans domicile fixe SDF était en feu. À l'intérieur, ils avaient trouvé le corps d'un homme décédé. L'autopsie a montré qu'il avait succombé à plusieurs coups de feu et de poignard.

Selon les enquêteurs, le tueur s'était ensuite rendu à New York, à environ 400 km au nord.

Samedi, au petit matin, un homme de 38 ans avait été retrouvé blessé par balle, mais vivant, dans le sud de Manhattan.

En fin d'après-midi, les policiers avaient retrouvé un autre homme dans le même quartier, cette fois sans vie, avec des blessures à la tête et au cou. D'après des images de vidéosurveillance, le suspect lui a tiré dessus vers 6 h du matin, peu de temps après l'attaque précédente.

Cette vidéo montre un homme habillé en noir, une capuche sur la tête et portant des gants bleus. Il tourne autour d'un homme emmitouflé dans un sac de couchage jaune, lui donne de petits coups de pied pour vérifier qu'il dort, jette un œil aux alentours, avant de tirer.

C'est en voyant ce film qu'un enquêteur de la police de Washington avait fait le lien entre les deux séries d'attaques.

Des milliers de sans-abri

Des milliers de personnes dorment dans les rues de New York chaque nuit et plusieurs centaines à Washington et leur gestion ne va pas sans problème.

En février le nouveau maire de New York a annoncé un plan pour déloger ceux qui s'installent dans le gigantesque réseau souterrain du métro, à la suite de la mort d'une femme poussée sur les rails du métro par un SDF souffrant de troubles psychiatriques.

Sa réponse avait été critiquée par des associations d'aide aux SDF, tout comme le démantèlement de campements de sans-abri installés dans des squares de Washington.