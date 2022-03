Le président ukrainien Zelensky s’adresse aux Communes

Il a notamment plaidé une fois de plus pour que le Canada et de ses alliés militaires acceptent d'imposer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine.

Combien de missiles et d'attaques vont encore devront avoir lieu avant de prendre des mesures?, a demandé M. Zelensky à l'appui de sa requête, selon la traduction française de son allocution.

Les membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ont déjà refusé cette requête à plusieurs reprises, afin de ne pas entrer en confrontation directe avec la Russie.

M. Zelensky a consacré une bonne partie de son allocution à inviter les parlementaires, et l'ensemble des Canadiens à imaginer ce que vivent les Ukrainiens depuis le début de la guerre.

Imaginez l'aéroport d'Ottawa bombardé comme les nôtres le sont, imaginez la ville de Vancouver assiégée comme Marioupol l'est, a-t-il illustré.

Les parlementaires canadiens ne devaient pas être de retour au Parlement avant le 21 mars, mais le président des Communes a accepté qu’ils reviennent plus tôt pour entendre le président ukrainien.

Volodymyr Zelensky n’en est pas à sa première allocution du genre. Depuis le début du conflit, il s’est notamment adressé au Parlement européen et au Parlement britannique, où il a eu droit à des ovations debout.

Le président ukrainien doit s'adresser demain au Congrès américain.

L’Ukraine ne se joindra pas à l’OTAN, reconnaît Zelensky

Dans une visioconférence tenue plus tôt dans la journée avec des dirigeants des pays de la Joint Expeditionary Force, une coalition militaire menée par le Royaume-Uni, M. Zelensky a reconnu que Kiev ne se joindra pas à l’OTAN.

Nous avons entendu pendant des années que les portes étaient ouvertes, mais nous avons aussi entendu que nous ne pourrions pas adhérer. C'est la vérité et il faut le reconnaître , a déclaré le président ukrainien.

Il a toutefois regretté que l'OTAN, qui semble hypnotisée par l'agression russe , refuse de créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine.

On entend des arguments selon lesquels la "Troisième Guerre mondiale" pourrait commencer si l'OTAN ferme son ciel pour les avions russes. C'est pour cela que la zone humanitaire aérienne n'a pas été créée au-dessus de l'Ukraine et c'est pour cela que les Russes peuvent bombarder les villes et tuer des gens, faire sauter des hôpitaux et des écoles , a-t-il lancé.

Le président Zelensky avait déjà tempéré sa position sur l'OTAN la semaine dernière dans un entretien à la chaîne américaine ABC.

S'agissant de l'OTAN, j'ai tempéré ma position sur cette question il y a déjà un certain temps, lorsque nous avons compris que l'OTAN n'était pas prête à accepter l'Ukraine , a-t-il déclaré dans cette entrevue le 8 mars.

La Russie, qui a envahi l’Ukraine le 24 février, réclame notamment la garantie que Kiev n'entrera jamais dans l’alliance transatlantique.