Garderies : 3400 nouvelles places et une baisse de frais dès décembre

Le gouvernement provincial a partagé cette semaine son plan avec les exploitants de garderies dans la province. Ce plan découle de l’entente fédérale-provinciale qui vise à réduire les frais quotidiens à 10 $ par jour par enfant d’ici 2026.

On y apprend qu’une première baisse des frais aura lieu en décembre. Les familles à faible revenu recevront une plus grande part des économies dans un premier temps.

En décembre 2022, les frais moyens des parents par jour seront réduits de 50 %. Plus de 11 000 familles du Nouveau-Brunswick verront une réduction d’environ 3000 $ par année de leurs frais pour leurs services de garderie éducatifs , peut-on lire.

La réduction des frais à 10 $ par jour est prévue en mars 2026. On précise qu’il s’agira de frais moyens qui viseront en particulier les familles à faible et à moyen revenu .

Le rapport intitulé Accord Canada-Nouveau-Brunswick sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada a été présenté aux exploitants de garderie le 14 mars 2022. Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Une grille tarifaire sera rendue publique d’ici la fin de l’année, mais on ignore encore quels montants seront exigés des familles selon leurs revenus.

En ce moment, les ménages qui ont un revenu de moins de 80 000 $ annuellement reçoivent un rabais sur leurs frais de garde s’ils envoient leurs enfants dans un centre de la petite enfance désigné. L’an dernier 3628 enfants étaient inscrits à ce programme de subventions.

Une autre partie de la baisse des frais sera financée par des subventions aux exploitants de garderies désignées.

Les frais de garde au Nouveau-Brunswick varient d’une région à l’autre, mais en moyenne, les parents d’un nourrisson de moins d’un an paient 41,30 $ par jour. Pour un enfant d’âge préscolaire, la moyenne des frais est de 35 $ par jour.

La part du gâteau au secteur à but non lucratif

D’après le plan de la province, 3400 nouvelles places seront créées, dont 500 d’ici deux ans.

De ce nombre, 2400 places seront établies dans des centres de la petite enfance à but non lucratif et dans des garderies en milieu familial. Les 1000 autres nouvelles places seront intégrées dans les garderies à but lucratif qui ont obtenu une désignation de Centre de la petite enfance.

Il faut savoir qu’en ce moment, la grande majorité des garderies sont à but lucratif au Nouveau-Brunswick, et qu’elles sont donc des entreprises. Sur les 598 garderies de la province, 339 sont à but lucratif. La plupart de ces garderies (305) ont obtenu une désignation comme Centre de la petite enfance, ce qui les contraint à suivre des normes provinciales.

La province souhaite qu’une partie de ces entreprises fasse une transition volontaire vers le modèle à but non lucratif

Mais on n’écarte pas la possibilité éventuelle de créer davantage de places dans le secteur des garderies à but lucratif.

Si la province devait voir la nécessité démontrée de créer plus de 1000 places dans le secteur à but lucratif pour mieux répondre aux besoins des familles, le Nouveau-Brunswick présentera un plan pour créer des places supplémentaires dans le secteur à but lucratif, au comité de mise en œuvre, aux fins de discussion pour que le Canada et le Nouveau-Brunswick s’entendent sur la voie à suivre , apprend-on.

Des subventions pour le recrutement et la rétention

La province admet que les problèmes de recrutement et de rétention du personnel sont criants. Une éducatrice qui possède une formation reçoit en ce moment 19 $ l’heure. Le plan provincial prévoit une augmentation qui portera le taux horaire à 23,47 $ l'heure. Pour le personnel qui ne possède pas de formation, le salaire passera de 14,90 $ l'heure à 16,79 $ l'heure.

C’est un pas dans la bonne direction selon Renay Martin-Landry, propriétaire du Centre Éducatif Le Platinum à Dieppe, mais encore faut-il des mesures de rétention du personnel.

Renay Martin-Landry, propriétaire du Centre éducatif Le Platinum, à Dieppe au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

C’est un sujet assez chaud. Toutes les éducatrices formées sortent du secteur pour aller chercher d’autre travail à l’extérieur du secteur de la petite enfance. C’est vraiment difficile de garder nos éducatrices formées. C’est difficile de garder nos éducatrices, point. C’est un enjeu qui pèse lourd dans le secteur de la petite enfance en ce moment , déplore-t-elle.

De plus, le plan présenté cette semaine vise uniquement les frais pour la garde des enfants de moins de six ans. Les services de garde après classe ne pourront donc pas obtenir de subventions, ce qui déçoit Renay Martin-Landry.

Ça me déçoit parce que le ministre Cardy a vraiment besoin de voir l’importance du soutien et de l’accompagnement que les éducatrices après classe font avec les enfants qui arrivent de l’école. Sur le point de vue émotionnel [...] il y a tout un monde entre l’école et la maison le soir. Quand on les reçoit, il y a tout un bagage d’émotions et de choses qu’ils ont vécues pendant la journée et c’est l’éducatrice qui est portée à soutenir et accompagner ces enfants , observe Mme Martin-Landry.

Des consultations doivent maintenant être menées au cours des prochains mois à la grandeur de la province avec les parents et d’autres partenaires communautaires.

Avec des informations de l'émission La matinale d'ICI Acadie