Nathalie Bouchard sera la candidate du PCQ dans Chicoutimi

Le chef Éric Duhaime était présent à Saguenay mardi matin pour en faire l’annonce tout près du quartier du Bassin, devant le Centre d’action bénévole de Chicoutimi.

Nathalie Bouchard est issue du milieu de la santé. Elle a notamment œuvré comme travailleuse sociale à l’hôpital de Chicoutimi. Elle a également enseigné à l’université pendant quelques années. Elle affirme avoir été témoin de l’effritement du système de santé au cours des 15 dernières années. Elle est convaincue que son expérience contribuera à l’améliorer.

Les Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS ne peuvent plus répondre à la demande. L’appel du privé, tel que proposé par le PCQ est devenu une nécessité, il n’y a aucun doute dans mon esprit , indique-t-elle.

« On a besoin de personnes comme Mme Bouchard pour nous aider à reconstruire le système de santé québécois. » — Une citation de Éric Duhaime, chef du PCQ

La candidate et son parti veulent aussi tout faire pour relancer le projet de GNL Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nathalie Bouchard et Éric Duhaime affirment que le projet est essentiel pour l’économie régionale et réitèrent que l’exploitation des hydrocarbures au Canada se fait selon des standards très élevés.

Il s'agit de la première candidature du PCQ à être confirmée dans la région en vue des élections du mois d'octobre. En janvier, le PCQ affirmait que la formation comptait 1500 membres au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

