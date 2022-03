La station de tramway Saint-Charles-Garnier sacrifiée pour sauver des arbres?

Dans le cadre du deuxième comité plénier sur le projet de tramway à l'Hôtel de Ville, le bureau de projet a confirmé qu'il retourne à la table à dessin au printemps pour tenter de limiter l'abatage d'arbres le long du tracé du tramway.

Pour l'instant, la ville prévoit l'abatage de 1584 arbres, dont 417 sont des arbustes. On est en conception préliminaire. Ce chiffre-là pourrait être revu à la hausse comme à la baisse , prévient Étienne Saint-Pierre, responsable de la foresterie urbaine pour le bureau de projet.

Est-ce possible de faire mieux ? La réponse est oui. Il y a des insertions qui sont envisageables , ajoute Alejandro Calderon, chef d'équipe pour l'intégration urbaine.

Une des solutions serait d'enlever ou déplacer la station Saint-Charles-Garnier où un long corridor d'arbres matures longe le boulevard René-Lévesque. La station doit prendre place à la hauteur de la rue Joffre.

Ce sont des traitements particuliers et exceptionnels. Il faut faire des choix concernant l'aménagement urbain ou même l'aménagement ou le retrait d'une station dans le cas, par exemple, de Saint-Charles Garnier. La protection de « certaines infrastructures souterraines ou la déviation de la circulation sont aussi possibles , croit M. Calderon.

Selon lui, il est aussi possible de faire mieux dans le secteur du pôle D'Estimauville, une portion ajoutée peu de temps avant le départ du maire Labeaume, à la demande du gouvernement du Québec. On a encore des possibilités d'améliorer le bilan .

« À l'été, on va proposer des options et un plan de match clair. »

Il s'agit d'une certaine évolution de la Ville, puisque jusqu'ici, l'administration municipale indiquait que le trajet et le nombre de stations étaient immuables.

Cette possibilité de déplacer la station Saint-Charles-Garnier n'est pas la favorite du maire Marchand.

« Ce n'est pas mon scénario idéal, mais on va consulter les citoyens. Il y a dans le secteur la Régie, Industrielle Alliance, Saint-Charles-Garnier, le lien avec l'hôpital [...] et même avec la Basse-Ville parce que Joffre est un lien où les gens pourraient venir prendre le tramway et c'est analysé dans l'utilisation du tramway. »