Agression d’un arbitre a Coaticook : un geste condamné de toutes parts

C'est sûr que comme père, c'est difficile à voir, admet Dominic Tremblay, encore ébranlé par les événements. Des images comme ça, c'est difficile à voir. C'est pas un match de boxe. J'ai vu d'un oeil de père, d'officiel, d'entraîneur. Ce ne sont pas des images qu'on veut voir dans le sport.

L'arbitre de 15 ans a été frappé par le joueur, alors qu'il l'escortait en dehors de la patinoire. La visière lui a toutefois protégé le visage, et il n'a pas été blessé. Par contre, son père souligne que psychologiquement, l'adolescent passe par toutes les gammes d'émotions.

« Il doit arbitrer jeudi. Est-ce qu'il va y aller? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il va changer d'idée pendant la game? Je ne le sais pas. On va le soutenir, peu importe la décision qu'il va prendre. » — Une citation de Dominic Tremblay, père de l'arbitre agressé par un joueur

Dominic Tremblay souligne que son fils reçoit également beaucoup de soutien de la part de ses collègues, et d'arbitres d'un peu partout dans la province. Il est bien encadré .

Dominic Tremblay, le père de l'arbitre, est encore ébranlé par les événements. Photo : Radio-Canada

Le joueur fautif fait présentement l'objet d'une suspension de huit matchs. Un comité disciplinaire régional devra toutefois déterminer quelle sera sa sanction, qui dans le cas d'une agression envers un officiel, est minimalement d'un an.

La Fédération est en communication et en support à la région, Hockey Estrie, qui a pris en charge l’incident , affirme Stéphane Roy, directeur général d'Hockey Sherbrooke, qui a aussi condamné cette agression, qu'il juge inacceptable .

Une note à son dossier

Stéphane Dion soutient que ce genre d'événement est rare et a diminué au fil du temps. Cependant, il admet qu'il reste de la sensibilisation à faire et rappelle que le comité disciplinaire régional aura entre autres pour tâche d'évaluer le fil des événements ayant mené à une telle agression. L'arbitre et le joueur pourront donner leur version des faits. Des fois, il peut arriver que ce qui s'est passé avant amène une situation où le jeune peut devenir très agressif par des paroles ou des commentaires. Le comité de discipline est là pour ça.

Il mentionne également que le hockeyeur aura désormais une note à son dossier à son dossier pancanadien.

Si ce joueur-là se déplace dans une ville, une autre province, le dossier suit le joueur et l'organisation qui reçoit ce joueur-là est au courant de la situation qui a pu arriver , explique le directeur général de Hockey Sherbrooke.

Le directeur-général de Hockey Sherbrooke, Stéphane Dion. Photo : Radio-Canada / Jade Marchand

Il ajoute que les parents peuvent être utiles pour modérer la situation, surtout en présence de jeunes arbitres qui peuvent se retrouver dans des situations problématiques dues à leur manque d'expérience.

Ça peut arriver dans un match, où à un moment donné, l'arbitre ne voit pas un jeu et je pense que la réaction des parents doit être modérée. Surtout dans le contexte actuel où on a de la difficulté à avoir des arbitres, explique Stéphane Dion. Actuellement, on tente de ne pas annuler de match, mais en conséquence on étire la sauce. Il y a des matchs qui devraient avoir trois arbitres, mais on se retrouve avec deux arbitres, qui n'ont pas nécessairement trois ou quatre années d'expérience.

Avec les informations de Marion Bérubé